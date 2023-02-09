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Tavşancıl nerede? Depremde yıkılmayan Tavşancıl nereye bağlı?

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Depremin yıkamadığı Tavşancıl'ın nerede olduğu sosyal medyada gündeme geliyor. Herkesin araştırdığı Tavşancıl nerede ve Tavşancıl depremde nasıl yıkılmadı merak ediliyor. Peki, Tavşancıl nerede? Depremde yıkılmayan Tavşancıl nereye bağlı?

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Fay hattının üzerinde olmasına rağmen Gölcük depreminin yıkamadığı Tavşanlı nerede ve nereye bağlı olduğu merak ediliyor. Tavşancıl nerede ve depremde yıkılmayan Tavşancıl nereye bağlı olduğu sosyal medyada gündeme geliyor. Tavşancıl nerede? Depremde yıkılmayan Tavşancıl nereye bağlı? Detaylar haberimizdedir…

TAVŞANCIL NEREDE?

Marmara Bölgesinde bulunan ve yıkıcı Gölcük depreminde etkilenmeyen Tavşancıl, 700 yıllık bir tarihe sahiptir. Tavşancıl beldesi, 21 Aralık 1987 tarihinde verilen kararla köyden beldeye dönüşmüştür.

Tavşancıl, 2008 senesinde Temmuz ayına kadar Gebze ilçesine bağlıydı bir beldeydi. Daha sonra Şubat 2008 tarihinde yayınlanan kararname ile Tavşancıl, Dilovası'na bağlandı. Tavşancıl beldesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı bir beldedir. Tavşancıl bağlı olduğu Dilovası'nın ilçe merkezine 3.3 kilometre uzaklıktadır. Tavşancıl beldesi, Kocaeli şehir merkezine yaklaşık 27 kilometre mesafesindedir.

Tavşancıl nerede? Depremde yıkılmayan Tavşancıl nereye bağlı?

Tavşancıl nerede? Depremde yıkılmayan Tavşancıl nereye bağlı?

Tavşancıl nerede? Depremde yıkılmayan Tavşancıl nereye bağlı?

DEPREMDE YIKILMAYAN TAVŞANCIL NEREYE BAĞLI?

Tavşancıl beldesi, 1999 Gölcük depreminde tek bir can kaybının yaşanmadığı ve binaların yıkılmadığı yerdir.

1999 Gölcük depremi dönemde Tavşancıl Beldesi Belediye Başkanlığı görevinde olan Salih Gün 1989, 1994, 1999 ve 2002 seçimlerini kazanarak beldenin Belediye başkanlığı görevini üstlenmişti. 1999 Gölcük depreminin ardından basına yansıyan bilgilere göre, depremde herhangi bir can kaybı olmamıştı. Bunun sebebi ise Belediye Başkanı Salih Gün'ün görev yaptığı dönemde üç katlı binalara izin vermesi ve yüksek katlı yapılaşmaya izin vermemesidir.

Tavşancıl nerede? Depremde yıkılmayan Tavşancıl nereye bağlı?

Tavşancıl nerede? Depremde yıkılmayan Tavşancıl nereye bağlı?

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