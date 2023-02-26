Tavşan adası satılacak mı? Tavşan adası nerede? Tavşan adasına nasıl gidilir?

Türkbükü ve Gündoğan açıklarında bulunana Küçük Tavşan Adası satılığa çıktı 220 milyon 220 bin lira değer biçilen adanın fiyatı dudak uçuklattı. Vatandaşlar ise satışa çıkartılan tavşan adasının nerede olduğunu ve nasıl gidildiğin araştırmaya koyuldu. Peki, Tavşan adası nerede? Tavşan adasına nasıl gidilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bodrum'da ada satılıyor. Şehre 16 mil mesafede bulunan Küçük Tavşan Adası'na satılık ilanı dikildi. Ada, 'Gündoğan'ın muhteşem koyunda satılık ada' başlığıyla internetten satılığa çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar tavşan adasının nerede olduğunu ve nasıl gidildiğini araştırmaya koyuldular. Peki, Tavşan adası nerede? Tavşan adasına nasıl gidilir? Detaylar haberimizde...

TAVŞAN ADASI NEREDE?

Muğla'nın Bodrum ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tavşan Adası, Bodrum'un Gümüşlük beldesinde bulunmaktadır. Tavşan Adası, Gümüşlük beldesinin iki güzel sahilini birbirinden ayıran muhteşem bir yerdir.

Denizin içinden yürüyerek bu muhteşem güzellikteki yeri keşfedebilirsiniz. Oldukça eski bir tarihi geçmişi olan Tavşan Adası, yaklaşık 500 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. Tavşan Adası'na ulaşım sağlayabilmek için yıkık bir geçit üzerinden gitmeniz gerekecektir. Geçeceğiniz bu tarihi geçit Helenler dönemine aittir. Eski dönemde bu tarihi geçidi Halikarnasos Kralı olan Mousolos'un inşa ettirdiği bilinmektedir. Anlatılanlara göre Kral Mousolos'un sevgilisi Artemisya, bu adaya gelerek burada tavşan beslermiş.

Şehrin gürültü ve kalabalığından uzak bir yerde olan Tavşan Adası, dinlenebileceğiniz ve huzur bulabileceğiniz bir yerdir. Burada gün batımını izlemek ayrı bir zevktir.

TAVŞAN ADASINA NASIL GİDİLİR?

Muğla'nın Bodrum ili sınırları içerisinde yer alan Tavşan Adası'na gidebilmek için Bodrum'un Gümüşlük beldesine kadar gelmeniz gerekmektedir. Bodrum limanına yakın bir konumda bulunan Tavşan Adasına gidebilmek için Bodrum merkezden Gündoğan yolunu takip ederek ulaşım ağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda buraya gidebilmek için kıyıdan diş mesafesine gelen sudan yürüyerek bu adaya kısa sürede ulaşım sağlayabilirsiniz.