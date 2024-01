Tatvan'da sabah namazında buluşan vatandaşlar şehitler için dua etti

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar sabah namazında buluşup terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere dua etmek için sabah namazında buluşacaklarını belirtti. Yapılan duyurudan sonra tüm ülke genelinde olduğu gibi Bitlis'in Tatvan İlçesinde de vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi. Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve kurum amirlerinin de bulunduğu sabah namazında Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül'ün yaptığı duanın ardından namaza duruldu. Yapılan dualardan ve namazdan sonra cemaat dağıldı.

Zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında olmaya her zamankinden daha azimli ve kararlı olduklarını dile getiren Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, "Milletimizin her ferdi gibi bizde hain terör örgütü tarafından yapılan saldırının üzüntüsü içerisindeyiz. Bütün şehitlerimiz başımızın tacı, Allah onların şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Ancak şu da bilinmeli ki binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara imza atmış olan bizler, milletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, evrensel insanlık değerlerini savunulmasına öncülük etmeye, zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında olmaya her zamankinden daha azimli ve kararlıyız. Bütün şehitlerimizi manevi huzurlarında eğiliyorum mekanları Cennet olsun İnşallah" dedi.