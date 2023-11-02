Tatvan'da Millet Bahçesi İnşaatı Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde inşa edilen Millet Bahçesi inşaatında sona gelindi. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bahçede incelemelerde bulundu ve çalışmaların tamamlandığını belirtti. Millet Bahçesi, çeşitli sosyal donatılar ve yeşil alanlarla donatılmış bir mekan olarak halkın hizmetine açılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde inşa edilen Millet Bahçesi inşaatında sona gelindi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 65 dönüm araziye kurulan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden Geylani, Millet Bahçesi'nin birçok mahallenin kesiştiği alana inşa edildiğini belirtti.

Bahçenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapıldığını dile getiren Geylani, "Burada yarım asırdan daha uzun ömrü olan çam ağaçları yer alıyor. Bahçe yapılırken mevcut yapıya zarar vermeden ve doğayı koruyarak bir inşaat gerçekleştirdik. Yürüyüş yolları, sosyal donatılar, millet kıraathanesi, yeşil alan, park, spor ve dinlenme alanları olan huzurlu ve ferah bir mekan oldu. Çalışmalarda sona gelindi ve kısa bir sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. 65 bin metrekare alana sahip tam donanımlı Millet Bahçesi'ni Tatvan'ımıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.