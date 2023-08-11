Tatlıpınar halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? Tatlıpınar hisse ne zaman işlem görecek?

Tatlıpınar'in halka arzını takip eden vatandaşlar Tatlıpınar halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tatlıpınar halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tatlıpınar hisse ne zaman işlem görecek? Sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Tatlıpınar halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar Tatlıpınar hisse ne zaman işlem görecek? Tatlıpınar halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Tatlıpınar'in halka arz süreci hakkında tüm detaylar…

TATLIPINAR HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tatlıpınar, halka arz tarihi 10- 11 Ağustos olarak belirlendi.. Bugün (11 Ağustos) taleplerin toplanması ve ardından Tatlıpınar'ın hisse alım işlemleri başlayacak. Tatlıpınar'dan hisse satın almak isteyen yurttaşlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den ve İnfo Yatırım'dan hisse satın alabilecek. Tatlıpınar hisse kodu #TATEN olarak belirlendi. VakıfBank uygulaması üzerinden TATEN koduyla hisse alımı gerçekleştirilebilecek.

TATLIPINAR HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Tatlıpınar şirketi, halka arz etme planını 10-11 Ağustos olarak duyurdu. Bugünün tarihi 11 Ağustos ve bu gün içinde taleplerin toplanmasının ardından Tatlıpınar'ın hisse alım işlemleri başlayacak. Tatlıpınar'dan hisse satın almak isteyen yatırımcılar, hisse alım işlemlerini Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden gerçekleştirebilecekler. Tatlıpınar hisse kodu olarak #TATEN belirlendi ve VakıfBank uygulaması aracılığıyla TATEN koduyla hisse alım işlemleri yapılabilecek.

TATLIPINAR KAÇ LOT VERİYOR?

Tatlıpınar şirketi 70,200,000 lot veriyor.

TATLIPINAR ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

TATLIPINAR ENERJİ NEDİR, TARİHÇESİ!

Balıkesir sınırları içerisinde yer alan Tatlıpınar RES, %100 yenilenebilir enerji üretmek hedefiyle Kasım 2019'da5 türbin ile (19,5 MW) faal olarak işletmeye açıldı. 2021 Yılında ise kapasite artışı ile toplamda 25 türbin ile (115,5 MW) enerji üretimine devam etmektedir. Tatlıpınar RES, son kapasite artışı ile 392.000 MWh üretim kapasitesine sahiptir. 2023 yılında yapılacak olan 79 MW Güneş Enerji Santrali yatırımı ve 33,6MW Rüzgar Enerji Santrali kapasite artışı ile Tatlıpınar RES toplamda 228,1 MW kurulu güce ve 607.000 MWh yıllık üretim kapasitesine ulaşacaktır.

41 yıllık köklü bir geçmişe sahip Ağaoğlu iştiraki olan Tatlıpınar Enerji, yerli ve temiz enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ülkemizin yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunmak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.