Tatlım Tatlım nerede çekildi? Tatlım Tatlım oyuncuları ve konusu nedir? Tatlım Tatlım film müziği nedir?

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TATLI TATLIM KONUSU NEDİR?

Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Demet Akbağ ile başrolü paylaştığı ve senelerce kapalı gişe oynayan Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği, başrollerini Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman, Gupse Özay, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı, 2017 yapımı Türk romantik komedi filmidir.

Tatlım Tatlım filminin konusu: Bir grup insan aynı partide tanışır ve her birinde aşkın benzer evrelerinin yaşandığı dört farklı ilişki kurarlar.

TATLIM TATLIM OYUNCULARI

Aylin Kontente

Bülent Emrah Parlak

Büşra Pekin

Çağlar Çorumlu

Fatih Artman

Gupse Özay

Serkan Keskin

Şebnem Bozoklu

TATLIM TATLIM FİLM MÜZİĞİ NEDİR?

Tatlım Tatlım film müziği JINGLE HOUSE tarafından yapılmıştır.

TATLIM TATLIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Tatlım Tatlım filmi sahneleri İstanbul'da BKM stüdyolarında çekilmiştir.

TATLIM TATLIM FRAGMANI

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