Tatlım Tatlım nerede çekildi? Tatlım Tatlım oyuncuları ve konusu nedir? Tatlım Tatlım film müziği nedir?
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Tatlım Tatlım oyuncuları merak ediliyor. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tatlım Tatlım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kim? Tatlım Tatlım filmi konusu nedir? Tatlım Tatlım nerede çekildi? Tatlım Tatlım film müziği nedir? Tatlım Tatlım filmi fragmanı ve özeti gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tatlım Tatlım filminin detayları…
Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Demet Akbağ ile başrolü paylaştığı ve senelerce kapalı gişe oynayan Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği, başrollerini Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman, Gupse Özay, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı, 2017 yapımı Türk romantik komedi filmidir.
Tatlım Tatlım filminin konusu: Bir grup insan aynı partide tanışır ve her birinde aşkın benzer evrelerinin yaşandığı dört farklı ilişki kurarlar.
- Aylin Kontente
- Bülent Emrah Parlak
- Büşra Pekin
- Çağlar Çorumlu
- Fatih Artman
- Gupse Özay
- Serkan Keskin
- Şebnem Bozoklu
Tatlım Tatlım film müziği JINGLE HOUSE tarafından yapılmıştır.
Tatlım Tatlım filmi sahneleri İstanbul'da BKM stüdyolarında çekilmiştir.