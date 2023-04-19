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Tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı

Genel Haberleri

Tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Ardahan'da tatlı üretimi yapılan imalathanelerde yoğunluk arttı.

Tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı

ARDAHAN - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Ardahan'da tatlı üretimi yapılan imalathanelerde yoğunluk arttı.

Bayrama iki gün kala, kentte hazırlıklar yoğunlaştı. Özellikle pastane ve fırınlar, tatlı ile kuru pasa mesaisine yoğunluk verdi. Ahsen Pastanesi sahibi, tatlı ustası Deniz Özer, yapığı açıklamada, büyük bir yoğunluğun olmadığından şikayet etti.

Özer, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram arifesindeyiz. Her ne kadar büyük yoğunluk olmasa da biz yine de hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah Ramazan bereketi olur. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Bu arada yapılan tatlı ve kuru pastalar, arife günü müşteriye verilmek üzere stoklanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Genel

Ramazan Bayramı Ardahan Genel Haberler

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