Tatlı Hayat ne zaman çekildi? Tatlı Hayat nerede çekildi, kaç yılında çekilmiştir? Tatlı Hayat hangi kanalda?

Tatlı Hayat ne zaman çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. "Tatlı Hayat", ABD yapımı sitcom dizisi "The Jeffersons"ın Türkiye uyarlamasıdır. 1975-1985 yılları arasında ABD'de CBS televizyon kanalında gösterilen komedi dizisi 11 sezon boyunca 22-24'er dakikalık 253 bölüm hâlinde yayınlanmıştır. Tatlı Hayat nerede çekildi, kaç yılında çekilmiştir? Tatlı Hayat hangi kanalda?

TATLI HAYAT KONUSU

İhsan ve eşi Sevinç, İhsan'ın kuru temizleme işinden bolca para kazanmış ve sınıf atlamaya karar vermişlerdir. İhsan'ın hayatta yükselme çabaları dâhilinde Gültepe'de bir gecekondudan Etiler'deki yeni lüks evlerine taşınmışlardır. Üst kat komşuları Türk-Rum çifti Feraye ile Yorgo, kızları Pelin, yan komşuları kitapkurdu İrfan ve İhsan'ın annesi Cevriye Hanım (dizinin ilerleyen bölümlerinde ölmüştür) ile alışık olmadıkları bu yeni "Tatlı Hayat" hem onları yeni ufuklara taşıyacak hem de yepyeni sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Feraye ve Yorgo'nun gündelikçisi olduğunu öğrenen İhsan, Sevinç için de bir hizmetçi tutmak istemektedir. Fakat Sevinç bu fikre şiddetle karşıdır, çünkü Sevinç geldiği yeri bilmekte ve böyle bir ihtiyaç görmemektedir. İhsan Sevinç'i sosyetik hayata alıştırmaya çalışmaktadır. Bunun üzerine bir hizmetçi tutulmaktadır (Menekşe). Ancak Menekşe (Asuman Dabak), İhsan'la sürekli zıtlaşan, tembel ancak bunu örtebilen ve hazırcevap biridir. Yani bir nevi İhsan Yıldırım'a benzemekte ve onunla sürekli zıtlaşmaktadır.

TATLI HAYAT NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

"Tatlı Hayat"ın uyarlaması yapılırken özgün formatından fazlaca sapmalar olmamıştır. Siyahi karakterlerin mecburen Türk karakterlere çevrilmesi ve konunun İstanbul'da geçmesi dışında, ana tema, bölüm konuları, mekânlar, kamera hareketleri, çekim tekniği, kişilerin davranışları, karakterlerin toplumdaki konumları, kişilik çatışmaları vb. neredeyse tıpatıp aynı kalmıştır. Dizi, sitcom dizisidir.

TATLI HAYAT NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tatlı Hayat, 10 Kasım 2001 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan ve 27 Ocak 2004 tarihinde 106. bölümü ile ekranlara veda eden komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Toplam 3 sezondan oluşmaktadır. ABD yapımı The Jeffersons adlı sitcom dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.

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