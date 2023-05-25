Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Tatlı Bela'nın bugün ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin izleyicileri arama motorlarında Tatlı Bela bugün saat kaçta başlayacak? Tatlı Bela ne zaman başlıyor? Tatlı Bela bugün yok mu? sorularına yanıt arıyor.

Tatlı Bela bugün saat kaçta başlayacak? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve yakından takip edilen Tatlı Bela dizisinin ne zaman başladığı araştırılıyor. Arama motorlarında ise Tatlı Bela bugün saat kaçta başlayacak? Tatlı Bela ne zaman başlıyor? Tatlı Bela bugün yok mu? soruları aratıldı.

TATLI BELA BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Tatlı Bela dizisi bugün 14.30'da yayınlanacak.

TATLI BELA KONUSU NE?

Aşk ve nefretin mücadelesini hayat görüşleri, toplumsal statüleri birbirinden tamamen farklı olan Shlok ile Ashta'nın kesişen hayatları üzerinden anlatan Tatlı Bela, aşkın gücünü gözler önüne sermeye geliyor. Babasının intikamını almak için evlendiği eşine karşı öfke dolu olan Shlok, aşka umudunu kaybeder ve paranın gücüne her şeyden daha çok inanarak yaşamını sürdürmeye başlar. Hayata karşı bakışı Shlok'un tam tersi olan Ashta ise iyilik dolu kalbi sayesinde çevresindeki insanları mutlu etmek isteyen, duygulara değer veren güzel bir genç kızdır.

Tesadüflerin kendilerini birbirine kenetlediğinden habersiz olan ikili her karşılaşmada birbirleriyle kavga etseler de yaşanacak sürpriz gelişmeler Shlok ve Ashta'yı birbirlerine bağlayacaktır.

TATLI BELA OYUNCULARI KİM?

Tatlı Bela dizisinde Avinash Sachdev, Shrenu Parikh, Manish Wadhwa, Geetanjali Tikekar, Samir Sharma, Shalmalee Desai gibi isimler yer alıyor.