Mersin Erdemli'de Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda yapılan glamping ve bungalov evler ile 5 yıldızlı tatil keyfi ortamı oluşturuldu. Doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olan bu tesis, mavi ile yeşilin buluştuğu bir noktada yer alıyor. Bungalov ve glampinglerde konaklayan misafirler, doğanın güzelliklerini doyasıya yaşayabiliyor ve lüks bir otel konforunda tatil yapabiliyorlar.

Tatilin yeni trendi, 'glamping ve bungalov evleri'

Mersin Erdemli'de deniz, kum, güneşle birlikte mavi ile yeşilin buluştuğu yer olan Talat Göktepe Tabiat Parkı'na yapılan glamping ve bungalov evler ile 5 yıldızlı tatil keyfi ortamı oluşturuldu

MERSİN - Mersin Erdemli'de deniz, kum, güneşle birlikte mavi ile yeşilin buluştuğu yer olan Talat Göktepe Tabiat Parkı'na yapılan 'Bungalov evler ile glamping çadırlarda 5 yıldızlı tatil keyfi ortamı oluşturuldu.

Erdemli'de çamlık olarak bilinen Talat Göktepe Tabiat Parkı'na doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için kollar sıvandı, doğayla uyumlu proje planlandı. Mersin Erdemli Belediyesi himayesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın hibe desteği Mersin Üniversitesi iş birliği ile 'Bungalov ve Glamping' projesi hayata geçirildi. Çam ağaçlarının altında, şifalı kara kumu ve denize yürüme mesafesinde hayata geçirilen proje uygun tatil yapmak isteyenlerin gözdesi haline geldi. Kamp alanına gelen vatandaşlar kendi karavan ve çadırında konaklayabildiği gibi bungalov ve glampinglerde de tatilin tadını doyasıya çıkarmaya başladı.

Hayata geçirilen bungalov ve glampinglerde mini mutfaktan, klimaya varıncaya kadar tatilde ihtiyaç olabilecek bütün detaylar düşünüldüğü belirtildi. Restoran, fırın, market ve çocuk oyun gurubunun da yer aldığı Talat Göktepe Tabiat Parkı'na gelen misafirler buradaki imkanlardan yararlanarak tadilin keyfini yaşadığı kaydedildi.

"Çamların arasında 5 yıldız otel konforunda tatil"

Yeni turizm trendlerini hayata geçirmek için gayret ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mavi ile yeşilin kesiştiği noktada doğa dostu bir proje hayata geçirdiklerini ifade etti.

Başkan Tollu, " Erdemlimiz denizi, kumu, güneşi tarihi güzellikleriyle turizmin gözde merkezlerden bir tanesi. Fakat turizmde de yeni bir anlayış var, bu yeni anlayışı Erdemlimizde yerleştirmeye çalışıyoruz. Erdemli'de çamlığımızda kumun, güneşin ve çam ağaçlarının içerisinde oluşturduğumuz 28 tane glamping ve bungalovlardan oluşan konaklama tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş durumdayız. Yeni bir turizm anlayışıyla inşallah Erdemlimize, yeni bir ahenk, yeni bir heyecan, yeni bir güzellik katmaya devam ediyoruz. Glamping ve bungalovlarımızda aynı anda 5 tane insanımızı misafir edebilme imkanımız var. Glamping ve bungalovlarımızın içerisinde 5 yıldızlı otel konforunda ne varsa, bizim konaklama tesisimizde aynı lüks var. Fakat beş yıldızlı otelden avantajımız çam ağaçlarının içerisinde, doğayla baş başa güneşin, kumun ve denizin güzelliklerini yaşama imkanı sunuyoruz insanlarımıza. Güneşin, kumun, denizin, çam ağaçlarının içerisinde doğayla iç içe tatil yapmak isteyenleri ve çok daha ucuza tatil yapmak isteyenleri Erdemli 'ye bekliyoruz"dedi.

"Aile için gelinebilecek bir yer"

Doğayla iç içe tatil yapmanın keyifli olduğunu ifade eden Ali Eşref Kuzu, " Biz Hatay'dan geliyoruz, Depremden sonra uzun süredir Hatay'dayız. İki gün bir boşluğumuz oldu, çok güzel bir ortam oldu. Bizim için de baya bir psikolojik destek oldu yani. Gayet uygun geldi, hani gerçekten de çok güzel. Alanı da çok geniş, ferah bir yer. Aile için gelinebilecek bir yer" diye konuştu.

Mersin'in güzelliklerini görmeye geldiğini ve çok beğendiğini ifade eden Şükrü Bağ ise " Yani Mersin böyle bir şeyi hak ediyordu ama gezip gördüğüm zaman çok daha güzel olduğunu gördüm. Zaten Mersin halkından ve çevre illerden, ilçelerdeki halktan da bu tarz beklenti vardı, çok güzel olmuş, çok beğendim. Dome glampingler var, ayrıca normal yine bungalov evler var. İçlerini gezdim çok beğendim, çok güzel yani" şeklinde konuştu.

Öte yandan bungalov evler ve glamping çadırlarda konaklamak isteyenler erdemliekoturizm.com.tr adresi üzerinden online ve +90 324 404 09 55 numaradan rezervasyon yapabildiği belirtildi.