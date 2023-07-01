Tatilcilerin geri dönüşü başladı: Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk yaşanıyor

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla turistlik beldelere akın eden tatilciler, bayram tatilinin bitişine az bir süre kala yollarda yoğunluk oluşturdu. Tekirdağ ve Edirne'nin plajlarına akın eden tatilciler, Tekirdağ-İstanbul karayolunda geri dönüş yoluna çıktı. Vatandaşların 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirmesiyle dolup taşan tatil kentlerinde, tatilin sona erecek olmasının telaşı başladı. Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları ve Ege Denizi'nin Saroz Körfezi kıyılarına akın eden tatilciler, bayram tatilinin bitecek olmasıyla Pazartesi günü başlayacak mesailerine yetişmek için yola çıkmaya başladılar. Tekirdağ - İstanbul karayolunun çeşitli noktalarında oluşan yoğunluğun Pazartesi sabahına kadar artarak devam etmesi bekleniyor.