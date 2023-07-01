Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

BOLU - 9 günlük Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik akıcı seyrediyor. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafikte aksamalar olurken, trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda.

İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dönüş trafiğinin Pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.