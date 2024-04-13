Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Tatilcilerin araç kuyruğunun ucu, sonu yok

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatilcilerin araç kuyruğunun ucu, sonu yok

MUĞLA - 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için özel araçları ile Muğla'nın Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerine gelen vatandaşlar, tatil sonu dönüşlerinde karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Ankara, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyük kentlerden 9 günlük tatil için Muğla'yı tercih eden vatandaşların dönüşünde Ula ilçesinde başlayan ve Yatağan ilçesinde sona eren araç kuyruğu yaklaşık 30 kilometre uzunluğa yaklaştı. Sabah saatlerinde sakin olan karayolu öğleden sonra Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz, Datça ve Marmaris'ten yola çıkan tatilciler Gökova kavşağında buluşması ile araç kuyruğu başladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle kritik noktalarda gün boyu görev alarak trafik akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla sürücülere yardımcı oldu. Trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde trafik ışıkları geçici süre askıya alınırken, trafik akışını trafik ekipleri tarafından yönlendirildi.

Muğla bölgesine Ramazan Bayramı sürecinde yaklaşık 200 bin araç girişi ve 2 milyona yakın yerli turist girişi olduğu tahmin ediliyor. Turizm sezonu öncesi 9 günlük Ramazan Bayramı tatili turistik tesislerin yanında bölge esnafının da yüzünü güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Ramazan Bayramı İstanbul Ankara Bursa Tatil İzmir Muğla Ula Trafik Turizm Genel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi 2024? Survivor kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 13 Nisan Cumartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Korkma Ben Yanındayım CANLI İZLE! Korkma Ben Yanındayım 5. bölüm canlı izleme linki! Güldür Güldür Show CANLI izle! SHOW TV Güldür Güldür Show yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Güldür Güldür Show yeni fragmanı yayınlandı mı? Hayalimdeki Düğün filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hayalimdeki Düğün özeti! Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Nisan Cumartesi 124. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 135. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Nisan2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE! Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor CANLI İZLE! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço hastalığı ne, neden hastanede? Bugün ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüsler, metrolar, tramvaylar paralı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title