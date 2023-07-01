- Tatilciler doğa harikası Abant'a akın etti

BOLU - Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'na tatilciler akın etti. Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde Abant'ı dolduran tatilciler, etrafı ormanlarla çevrili Abant Gölü'nün iskelelerinde ve yürüyüş yollarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, keyifli vakit geçirdi. Göl çevresinde bulunan yeşil alanlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, piknik yaparak, doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirdi.

Jandarma ekipleri tarafından Abant'ın girişinde araçlar tek tek kontrol ediliyor. Atlı jandarma ekibi ise göl etrafında turlayarak muhtemel olumsuzluklara karşı önlem alıyorlar.

"Sabah erken gelmek lazımdı bizde geç geldik"

Abant'a piknik yapmak için ailesiyle birlikte gelen ve yer bulamayan Mehmet Düştü, "Abant'a geldik ama Abant bugün çok dolu. Bayram yoğunluğu var. Sabah erken gelmek lazımdı, bizde geç geldik. Yer yok. Mangal yakmak da yasakmış herhalde geri döneceğiz" dedi.