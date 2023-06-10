Tatilciler, Antalya'da Günlük Ev Kiralama Yöntemini Tercih Ediyor

Antalya'da otel fiyatlarını yüksek bulan tatilciler son dönemde online platformlardaki ilanlardan günlük ev kiralama yöntemini tercih ediyor. Denize yakın mahallelerde aylık 15- 20 bin liraya kiralanan konutlar, günlük kiralama yöntemiyle ev sahiplerine 80 bin liraya kadar gelir sağlıyor.

ANTALYA'da otel fiyatlarını yüksek bulan tatilciler son dönemde online platformlardaki ilanlardan günlük ev kiralama yöntemini tercih ediyor. Denize yakın mahallelerde aylık 15- 20 bin liraya kiralanan konutlar, günlük kiralama yöntemiyle ev sahiplerine 80 bin liraya kadar gelir sağlıyor.

Otel fiyatlarını yüksek bulan tatilciler, lüks tesislerdeki her şey dahil sistem yerine günlük kiralık evleri tercih etmeye başladı. Online ticaret platformları ile dünya genelinde hizmet veren popüler uygulama üzerinden yayılan günlük ev kiralama furyası, Türkiye'de çok sayıda kişiye gelir kapısı oldu. Antalya'da turizm hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerde eve göre ortalama 500 ile 3 bin lira arasında değişen günlük kiralama ücretleri, ev sahiplerine aylık 9 bin ila 80 bin liradan fazla gelir sağlıyor.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, günlük veya haftalık ev kiralama yöntemini, ev sahiplerinin yüksek kira kazancından, tatilcilerin de düşük tatil masrafından dolayı avantajlı gördüğünü anlattı. Gündüz, "Kat maliki belediyeden izin almak zorunda. Polise ya da jandarmaya günübirlik kalan kişilerin bildirimini yapmak zorunda. Eğer ev sahipleri bildirim yapmazsa 18 bin lira ve 6 ay evin mühürlenmesi cezasına çarptırılır. Günübirlik ev kiralayanlar da tüketicidir. Fatura ve fiş almak zorundadır" diye konuştu.