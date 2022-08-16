Tatil yapabileceğiniz kamp alanları nereler? En güzel kamp alanları

Çoğu kişi için bir tutkun olan kamp yapmak son zamanlarda corona virüsün de etkisiyle herkesin daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Doğayla iç içe temiz hava eşliğinde tatil yapmak çoğu kişinin tercih edeceği bir tatil seçeneğidir. Peki, tatil yapabileceğiniz kamp alanları nerelerdir? Konforlu ve Türkiye en güzel kamp alanları nereler?

Şehrin kalabalıklığından, stresinden kaçmak için kamp tatili en doğru seçenektir. Siz de doğa ile iç içe olmayı seviyorsanız denemeniz gereken bir deneyim. Doğa aşıklarının bir kez kamp yaptıktan sonra alışkanlık haline getirdiğini de görebiliyoruz. İsterseniz doğada isterseniz deniz kenarında kamp yapabileceğiniz birçok kamp alanı var. Tercihinize bağlı çadırınızı veya karavanınızı alıp sevdiklerinizle sakin, sessiz ve huzurlu bir tatil yapma şansınız var. Bu kamp alanları nerede? Kafa dinleyebileceğiniz en güzel kamp alanları

EN GÜZEL KAMP ALANLARI

1-Hızır Kamp, Kazdağları (Balıkesir, Çanakkale)

Mehmetalan köyüne yaklaşık 2 km uzaklıkta olan, Zeytinli Çayı'nın yanında bulunan ve Kazdağları Milli Park'ının yakınlarında bulunan eşsiz bir kamp alanı. Elektriğini güneş panellerinden üreten ve kendi bahçelerinde sebze ve meyveler yetiştiren doğa aşığı olan işletme sahipleri, her yıl samimiyetle birçok misafir ağırlıyor. Kamp alanında telefon çekmemesi şehir stresinden kaçmak için bizlere avantaj oluyor ama merak etmeyin uydu aracılığıyla kullanılabilinen internet mevcut fakat belirli bir ücreti var. Kamp alanında çeşitli aktiviteler yapılıyor. Yoga dersi, meditasyon, nefes terapileri gibi ruhunuza iyi gelecek her türlü aktivite var. Kamp alanında 3 çeşit konaklama imkanı var.

• Ahşap ve taş evler. Bu evlerde banyo ve tuvalet imkanı mevcut ve her mevsimde kullanım için elverişli

• Ağaç evler. El yapımı olan evler 2 kişilik ve 3 kişilik olarak hazırlanmıştır. Ağaç evlerin içerisinde yatak, dolap, masa gibi eşyaların yanında özenle yapılmış dekoratif eşyalar vardır.

• Kendi çadırınız ile de konaklayabilirsiniz. Çadır kiralama işlemi yapılmıyor ve çadır alanı sınırlı sayıdadır bu yüzden gitmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırmanızı öneririz.

Kamp alanı ve konaklama hakkında fiyat bilgisi kamp alanının kendi sitesinde verilmektedir.

2- BABAKAMP, FETHİYE

Fethiye'nin Karaağaç bölgesinde büyük bir platoya kurulan kamp alanı eşsiz bir dağ manzarasına sahiptir. Bunun yanında alanda bulunan seyir tepesi Fethiye'nin tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor iken bir yandan da alanda bulunan havuz kamp alanını fazlasıyla öne çıkarıyor. Taş veya bungalov evlerde kalma seçeneğinin yanında kendi çadırınız veya karavanınız ile de konaklayabilirsiniz. Kamp alanına ulaşım yolu dar olduğu için karavan ile gelirken dikkatli olmanızı öneririz ve alanda güneş enerjisinde üretilen elektrik karavanlar için yetersiz kalabilir bu nedenle karavan ile bu alana gelirken iyi düşünmeniz gerekir. Kamp alanında konaklamaya dahil olarak açık büfe 3 öğün dahildir. Bahçelerde yetişen sebzeleri eşliğinde lezzetli ve sağlıklı öğünler alabilirsiniz. Kütüphane ve cafeye sahip olan bu kamp alanında çeşitli aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz.

3-AKTUR KAMP ALANI, DATÇA

İki adet koyun ortasında çam ormanına sahip olan kamp alanı Datça'da oldukça meşhur. Denizinin güzelliği ve temizliği ile dikkatleri üzerine çekiyor ve bu eşsiz denizde yüzme imkanı sunuyor. İki koy arasında kalması nedeniyle su sporlarına uygun olan rüzgara sahip olması da çeşitli aktivitelere elverişlidir. Çam ormanı içerisinde karavanınızla konaklayabilir veya kendi çadırınız ile kamp alanının tadını çıkartabilirsiniz. Alanda karavanlara elektrik hizmeti verilmektedir. Kamp alanında bulunan sıcak- soğuk duş, tuvalet, mutfak ve bulaşık-çamaşır yıkama şansı sunması misafirler için oldukça çekici özellikler. Alanda çadır ve karavan kiralama hizmeti yoktur.

4-YEDİGÖLLER, BURSA

İçerisinde büfe, cafe vb. imkan bulunmadığı için tam anlamıyla doğa kampı yapmış oluyorsunuz. Yedigöllerin doğası ve manzarası herkesçe bilinen bir şey bu nedenle bu alanda kamp yapmak sizlere çokiyi gelecektir. Kamp alanında ateş yakılması yasak ama ateş yakılması için taş alanlar yapılmıştır. Su, tuvalet ve aydınlatma imkanları sunuluyor. Çok konfor aramıyor ve gerçek bir doğa kampı arıyorsanız burası tam sizlere göre.

5-İNBÜKÜ ORMAN KAMPI, MARMARİS

Kamp alanında 3 tane koy ve eşsiz güzelliğe sahip sahil vardır. İnbükü, Çökertme ve Mağara koyları Marmaris'in en gözde yerlerinden biridir. 25 karavan ve 160 adet çadır kurma alanına sahiptir. Yeşillikle dolu dağ manzarasına canlı turkuaz bir deniz manzarası eşlik etmektedir. Kamp alanı elektrik, su, duş, çamaşır yıkama alanı gibi hizmetlere sahiptir. Alanın etrafında market tarzı yerler yok bu nedenle giderken her şeyinizi almalısınız.

Doğada yaşam zor olduğu için kampa giderken yanınıza almanız gereken birçok eşya olmalıdır. Ne kadar yararlı eşyanız olursa kamp yapmak o kadar kolay olacaktır. Peki, kampa giderken almanız gereken eşyalar nelerdir?

KAMPA GİDERKEN YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

• Çadırınızın yanına kurabileceğiniz ufak masa ve tabiki kamp sandalyeleriniz. Tercih ederseniz çadırınızın önünde sandalyenizde otururken güneş önleyici çadır aparatlarından alabilirsiniz.

• Tüp

• Hazır, kolay hazırlanan ve bozulmayacak yiyecekler

• Havanın durumunun değişebileceğini göz önünde bulundurarak yanımıza giyecek eşyalar almalıyız.

• Uyku tulumu

• Çadırınızın içinde kullanacağınız kamp matı veya şişme yatak

• Çadırınızı ve etrafı aydınlatması için ufak bir fener

• Her ihtimale karşı ilk yardım çantası

• Termos

• Çakı