Tatil fiyatlarındaki artış alternatif turizm sektörlerine yönlendiriyor

Aksaray'da seyahat acenteliği yapan Serhat Gündoğdu, pandemi öncesine kıyasla otel fiyatlarının arttığını ve bu nedenle tatil alışkanlıklarının değişmeye başladığını belirtti. Yüksek fiyatlar nedeniyle tatilcilerin kamp, bungalov veya villa kiralama gibi alternatif turizm seçeneklerine yöneldiği ifade edildi. Yurtdışı tatillerinin mantıklı olabileceği ancak vize ve randevu sorunları nedeniyle zorluğu olduğu da vurgulandı.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da seyahat acenteliği yapan Serhat Gündoğdu, pandemi öncesine kıyasla otel fiyatlarının arttığını bunun da kişilerin tatil anlayışlarını değiştirmelerine neden olduğunu belirterek, "Tatil alışkanlıkları değişmeye başladı. Genellikle kamp olarak düşünüyorlar, bungalovlara gidiyorlar ya da villa kiralıyorlar. Karavan tarzı tatiller de revaçta bu sene" dedi.

Yaz aylarının gelişiyle birlikte vatandaşlar da tatil yeri arayışına başladı. Artan ekonomik kriz aileler tatil maliyetlerin yüksekliği nedeniyle aileler daha ekonomik tatil arayışına girdi. Aksaray'da seyahat acenteciliği yapan Serhat Gündoğdu, tatil fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"70-80 BİN LİRAYA ÇIKAN OTELLER BİLE OLDU"

Gündoğdu, "Geçen senelere bakacak olursak bayağı bir düşüş var. Hem ekonomik koşullar hem de otellerin fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı talep bayağı düştü bu sene. Pandemiden önce ya da pandemiden sonra bakarsak olaya, iki kişi yetişkin ve çocuklu bir aile gittiği zaman 15-20 bin liraya çok güzel kaliteli otellere gidebiliyorlardı. Fakat bir iki sene içerisinde bu fiyatlar 40-50 bin bandına çıktı. Hatta 70-80 bine bile çıkan oldu ondan dolayı misafirlerimiz ister istemez alternatif turizm sektörlerine yönelmeye başladı" dedi.

"FİYATLAR YÜKSELDİKÇE TATİL ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞMEYE BAŞLADI"

Yüksek fiyatlar nedeniyle tatil alışkanlıklarının da değişmeye başladığını ifade eden Gündoğdu şunları söyledi:

"Genellikle kamp olarak düşünüyorlar, bungalovlara gidiyorlar ya da villa kiralıyorlar ama maliyetleri otele gittikleriyle nereden bakarsanız aşağı yukarı kafa kafaya geliyor çünkü otellerde her şey dahil ya da ultra her şey dahil konaklıyorlar ama diğer şekilde kendileri alıp kendileri pişir aynı buradaki ev hayatını yaşıyorlar. Karavan tarzı tatiller de revaçta bu sene."

"YURT DIŞI TATİLLERİ MANTIKLI AMA VİZE VE RANDEVU PROBLEMİ VAR"

Yurtdışı tatil seyahatlerinin Antalya otel fiyatlarına oranla daha mantıklı olabileceğini belirten Gündoğdu, şunları dile getirdi:

"Yurt dışı tatil seyahatleri aslında Antalya otel fiyatlarına bakarak daha mantıklı fiyatlar var çünkü paket olarak olduğu için yurt dışı turları ortalama iki kişi için mesela vize ücretleri hariç 4 günlük tatil 35-40 bin lira bandında. Zaten Antalya'da da bu şekilde çıkıyor aşağı yukarı. Yurt dışı daha mantıklı oluyor ama yurt dışında da randevu ve vize problemi var şu anda. Mesela Eylül ayında İtalya'ya randevu alabiliyoruz. Daha haziranın ortasındayız ama Eylül'e randevu veriyor. Bu son bir buçuk senedir vize konusunda sıkıntı var. Hem ülkeler vize vermiyor hem de randevu alamıyoruz. Biraz daha uygun ve mantıklı oteller var aslında ama onlar da misafirlerimizin hoşuna gidip gitmemesine bağlı oluyor."