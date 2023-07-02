Tatil dönüşü ulaşımda aksama yaşanmadı

BİLECİK - 9 günlük bayram tatili dönüşü Bilecik'te bir ili birbirine bağlayan çevre yolunda yoğunluk gözlemlendi.

Tatilden dönen bir çok şoför Bursa- Sakarya-Kocaeli-İstanbul gibi bir çok ili birbirine bağlayan Bozüyük çevre yolunu kullanırken, her iki yönde yolda aksamalar oluşmadı. Tatil dönüşü aracıyla ailesiyle birlikte Afyondan Bilecik'e dönen Ömer Çetin, "Arife günü Bilecik'ten Afyona gitmek için yola çıktık gayet güzeldi, kalabalık değildi. Fakat dönüş yolu ister istemez yoğun oluyor. Şuan itibariyle Bozüyük'teyiz. Trafik oldukça yoğun, kalabalık. Şoförlerimize, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza dikkat etmeleri konusunda temennide bulunuyorum. Yavaş gidin, sakin gidin. Kazasız belasız gitmeniz gerekli yere ulaşın. Allah yardımcınız olsun" dedi.

Bozüyük çevre yolunda bulunan dinlenme tesislerine mola vermek için giren tatilciler, araçlarını park etmek için yer sıkıntısı yaşadılar.