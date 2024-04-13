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Tatil dönüşü Bolu geçişinde trafik akıcı

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Tatil dönüşü Bolu geçişinde trafik akıcı

BOLU 9 günlük Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin dönüşünde, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akıcı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu dün sabah saatleri itibariyle başladı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle gece saatlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda. İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, bu sabah saatleri itibarıyla ulaşım rahat sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Ramazan Bayramı trafik Tatil Bolu Güvenlik Trafik Turizm Genel Güncel Haberler

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