Tatil belli oldu mu, uzatıldı mı? SON DAKİKA! Bayramda 9 gün tatil var mı 2022?

Tatil belli oldu mu? Ramazan Bayramı'na günler kala vatandaşlar Ramazan Bayramı tatili belli oldu mu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. 1 buçuk saat süren toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Tatil belli oldu mu? Tatil uzatıldı mı? SON DAKİKA! Bayramda 9 gün tatil var mı? Bayram haftası tatil mi? İşte detaylar...

TATİL BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı için kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatili hakkında açıklama yapmadı. Bayram tatilinin uzayıp uzamama konusu henüz netlik kazanmadı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Ramazan Bayramı günleri şu şekilde:

Ramazan Bayramı arefesi : 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Günü : 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Günü : 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Günü : 4 Mayıs Çarşamba

EN SON HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları vermişti;

"Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem içeride hem dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu düzelme yaşanana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkârları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz.

Sabırla, dirayetle, daha sıkı çalışarak bu dönemi geride bırakacak ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyorum."

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