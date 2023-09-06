Helal haram hassasiyeti olan yatırımcıların en çok sorguladığı konuların başında gelen katılım endeksine uygunluk merak ediliyor. Taten firması ise yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, ARZUM katılım endeksine uygun mu? Arzum halka arz ne zaman? İşte detaylar…

Ülkemizde hisse yatırımı yapan yatırımcılar katılım endeksi hisselerine oldukça dikkat ediyor. İslami şartlara göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar faizsiz çalışan ve katılım endeksinin diğer şartlarını yerine getiren şirketlere yatırım yapmak istiyor. Ev aletleri alanında hizmet veren Arzum firması ise yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, TATEN katılım endeksine uygun mu? Taten halka arz ne zaman? İşte detaylar…

TATEN KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Taten yürüttüğü enerji faaliyetleri ile biliniyor ve halka arzda katılım endeksine uygun görülmüyor.

KATILIM ENDEKSİ NEDİR?

Katılım Endeksi, ülkemizde bulunan İslami Finans Piyasaları şartlarına uygun hisse senetlerini içermektedir. Endekste bulunan şirketlerin islami şartlara uygun olması ve belirlenen sektör ve kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Borsa İstanubl tarafından belirlenen bu kriterlere uygunluk gösteren şirketler katılım endeksine dahil edilmektedir. Bu endekste bulunan hisselerden elde edilecek kazançlara helal ve caiz kazanç da denir.

KATILIM ENDEKSİ KRİTERLERİ NELERDİR?

Alkollü içecek üretim ve ticareti,

Tıbbi amaçlar dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,

Kumar ve kumar dahilindeki faaliyetler,

Domuz ve mamullerinin üretim, kullanılması ve ticareti,

Faizli finans faaliyetleri,

Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli opsiyon işlemleri,

Ahlaka ve İslami kriterlere aykırı yayıncılık,

İslami değerlerle uygun olmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,

Çevreye ve canlılara yüksek oranda zararı olan faaliyetler,

İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik olacak biyolojik/genetik faaliyetler,

Sağlığa zararı olan tütün mamülleri üretim ve ticareti.

Bu sektör ve iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri katılım endeksine dahil edilmemektedir.

TATLIPINAR HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tatlıpınar, halka arz tarihi 10- 11 Ağustos olarak belirlendi.

TATLIPINAR HANGİ BANKALARDA VAR?

Tatlıpınar, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

TATLIPINAR NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Tatlıpınar, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

TATLIPINAR HİSSE FİYATI NE?

Tatlıpınar 22,50 TL'den halka arz olacak.

TATLIPINAR HALKA HİSSE KODU NE?

Tatlıpınar hisse kodu #TATEN olarak belirlendi.

TATLIPINAR KAÇ LOT VERİYOR?

Tatlıpınar şirketi 70,200,000 lot veriyor.

TATLIPINAR ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi : Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.