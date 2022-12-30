Tutuklanma iddiaları ile gündeme gelen Tate Brothers tutuklandı mı? Sorusu, ortaya çıkan haberler ile birlikte merak ediliyor ve Tate Brothers suçu ne, neden tutuklandı? Sorusu ile arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tate Brothers tutuklandı mı? Tate Brothers suçu ne, neden tutuklandı?

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TATE BROTHERS TUTUKLANDI MI?

Romanya'daki Libertatea gazetesinde yer alan haberlere göre Andrew Tate ve erkek kardeşi Tristan'ın Andrew Tate ve erkek kardeşi Tristan'ın 29 Aralık tarihinde ikamet etmekte oldukları bir villaya baskın düzenledi.

Daily Mail'de yer almakta olan iddialara göre, kardeşlerin Nisan ayında biri Amerikan diğeri Rumen vatandaşı olmak üzere iki genç kadını iradeleri dışında villada gözaltına aldıkları ve burada "fiziksel şiddet ve zihinsel baskıya" maruz kaldıkları iddia edildi.