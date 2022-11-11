Tatbikatta sokağa çıkılacak mı? Deprem tatbikatında sokağa çıkılabilir mi?

Tatbikatta sokağa çıkılabilir mi merak ediliyor. Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan yurt genelinde düzenlenecek olan 12 Kasım deprem tatbikatı ile ilgili deprem tatbikatında sokağa çıkılacak mı? Deprem tatbikatında sokağa çıkılabilir mi? Merak ediliyor. Peki, tatbikatta toplanma alanlarında toplanılacak mı? 12 Kasım deprem tatbikatı ile ilgili bilgiler!

Tatbikatta sokağa çıkılacak mı? Tatbikatta sokağa çıkılabilir mi merak ediliyor. Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan yurt genelinde düzenlenecek olan 12 Kasım deprem tatbikatı ile ilgili deprem tatbikatında sokağa çıkılacak mı? Deprem tatbikatında sokağa çıkılabilir mi? Merak ediliyor. Peki, tatbikatta toplanma alanlarında toplanılacak mı? 12 Kasım deprem tatbikatı ile ilgili bilgiler haberimizde...

TATBİKATTA SOKAĞA ÇIKILABİLİR Mİ?

12 Kasım deprem tatbikatında sokağa çıkma yasağı bulunmamaktadır. AFAD Başkanı Yunus Sezer ''Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye. Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. Toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık'' açıklamasında bulundu.

DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK?

AFAD Başkanı Sezer, "Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı"nın, ülke genelinde, 9 Kasım 2022'de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm yurtlarda düzenleneceğini, tatbikatın 12 Kasım saat 18.57'de de ülke genelinde ve KKTC'de yapılacağını bildirdi.

"Yine bir ilk olarak 12 Kasım'da, televizyon ve radyo kanalları üzerinden anonsların geçileceği bilgilendirme sistemini devreye alacağız.

Tatbikatımızı, Sayın Bakanımızın başkanlığında, AFAD Başkanlık Binasında, 81 ilimizde ise Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde, ayrıca KKTC'de eş zamanlı gerçekleştireceğiz. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu kapsamda faaliyete geçirilerek, afet gruplarının en üst düzey temsilcileri AFAD Başkanlığı merkez binamızda toplanacak. Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum illerimiz ile KKTC'den canlı bağlantılar yapacağız ve 81 ilimizde, valilerimizin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapacağız."

AFAD Başkanlık merkezinde ve Düzce, İzmir ile İstanbul'da basın mensupları için Medya Platform Alanları hazırlanacağını, deprem konusunda uzman ve eğitmenlerin, AFAD Başkanlık Merkez Binasında ve illerde olacağını aktaran Sezer, İstanbul ve Bursa afet eğitim merkezlerinin, yayın yapmak isteyen basın kuruluşları için gün boyu açık olacağını söyledi.

Sezer, Mobil Deprem Simülasyon Araçlarının da illerde aktif görev alacaklarını ifade ederek, sosyal medya ve televizyon kanalları aracılığıyla kamu spotları yayınlanacağını, afiş ve broşürlerin yazılı basında tatbikatı tanıtmak ve farkındalığı artırmak amacıyla kullanılacağını kaydetti.

Tatbikat saatinde tüm öğrencileri de aileleriyle evlerinde tatbikata katılmaya davet ettiklerini söyleyen Sezer, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 11 Kasım günü cuma hutbesinde afetler konusuna yer verileceğini ve tatbikat duyurusu yapılacağını bildirdi.

İl AFAD Müdürlükleri ve AFAD gönüllülerinin de tatbikata katılacağını anlatan Yunus Sezer, "İllerdeki yerel yöneticilerimiz, tatbikat saatinde vatandaşlarımızla birlikte çök-kapan-tutun hareketi yapacaklar." bilgisini verdi.

Sezer, 81 ilde, afetlerde kullanılan araç ve malzemelerden oluşturulacak sergilerin de hava şartlarının uygun olması durumunda açılacağını bildirdi.

Yunus Sezer, "Vatandaşlarımıza tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma Sisteminden Bilgilendirme SMS'i ve Hayati Uyarı Bildirimi göndereceğiz. Uyarı mesaj metninde 'AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.' yazacak." şeklinde konuştu.

Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerden sesli bildirim yapılacağını da aktaran Yunus Sezer, "TRT radyo yayınlarında, tatbikata ait bilgilendirme anonsunu otomatik olacak şekilde yayınlayacağız. Diğer özel televizyon kanallarında ise yönlendirme ile tatbikat uyarı mesajını yayınlayacağız." dedi.

Sezer, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak adına, Sivil Savunma İkaz-Alarm Sireni ve Acil Durum Araçlarının Sirenlerinin kullanılmayacağını bildirdi.

AFAD Başkanı Sezer, tatbikatın sonlandırılmasından sonra, hem Düzce Depremi'nde hem de diğer tüm afetlerde hayatını kaybedenler için AFAD Başkanlığında, 81 ilde ve KKTC'de dua okunacağını da kaydetti.

Tatbikata ilişkin sosyal medya paylaşımları için "#ÇökKapanTutun" etiketinin kullanılacağını belirten AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Çocuk, genç, yaşlı, işçi memur, öğrenci tüm vatandaşlarımızdan bulunduğu yerde, en güvenli noktada, saat 18.57'de çök-kapan-tutun hareketini yaparak, uygun görmeleri durumunda çekecekleri videoları bu etiket ile sosyal medyadan paylaşmalarını bekliyoruz." dedi.