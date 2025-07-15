TATBAK FETÖ bağlantısı iddiaları, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonun ardından daha da yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Kamuoyunda "TATBAK FETÖ ile bağlantılı mı?" sorusu yüksek sesle sorulurken, bu zincir marketin sahibinin gözaltına alınması dikkatleri bu markaya çevirdi. Peki, TATBAK kimin? TATBAK'ın FETÖ bağlantısı var mı?

TATBAK'IN FETÖ BAĞLANTISI VAR MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, FETÖ'nün finans yapılanmasına darbe vurmak amacıyla 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun odak noktalarından biri de, İstanbul merkezli faaliyet gösteren ve geniş bir şube ağına sahip olan TATBAK market zinciri oldu.

TATBAK KİMİN?

TATBAK FETÖ bağlantısı iddialarının temelinde, şirketin sahibi Z.D.'nin örgütle ilişkisinin olduğu ve finans desteği sağladığına yönelik bilgiler yer aldı. Aynı zamanda HAKMAR'ın da sahibi olduğu belirtilen Z.D., operasyon kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişme, TATBAK'ın örgütle ilişkili olup olmadığına dair şüpheleri artırdı.