Yönetmenliğini Olivier Megaton'un üstlendiği 2008 yapımı Taşıyıcı 3 filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Taşıyıcı 3 filminin nerede, ne zaman çekildi merak ediliyor. Peki, Taşıyıcı nerede çekildi? Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 konusu nedir, nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...

TAŞIYICI 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerin bir kısmı Fransa'da; bir kısmı ise Ukrayna'da gerçekleşti.

TAŞIYICI 3 KONUSU NEDİR?

Tanınmış bir kişi olan Leonid Vasilev'in biricik kızı kaçırılmıştır. Vasilev sıradan biri değildir, Marsilya'da önemli bir kurulun başındaki kişidir. Ukrayna Çevre Koruma Ajansının başkanı Vasilev'in kaçırılan kızı Valentina'yı Ukrayna'ya götürme görevi ise Frank Martin'e verilecektir. Martin'in işi başından aşkındır. Çünkü kızı alıp Stuttgart ve Budapeşte üzerinden Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekten daha yorucu olan şey Valentina'nın alaycı tavırlarıdır.

Yolculuk sırasında Müfettiş Tarconi'in yardımını alan Frank'i sayısız zorluklar beklemektedir. Bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Şımarık Valentina'nın işbirliği yapmaktan uzak havası işini iyiden iyiye zorlaştırır. Hayatlarını tehdit eden birçok saldırıdan kılpayı kurtula kurtula kaçmaya çalışan Frank ile Valentina kısa sürede birbirlerine aşık olacaklardır.

TAŞIYICI 3 OYUNCULARI

Jason Statham

Natalya Rudakova

Robert Knepper

François Berleand

Jeroen Krabbe

David Atrakchi

Yann Sundberg

Eriq Abouaney