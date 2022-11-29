Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında açıklama yaptı. Öte yandan şu sorular gündemde yer alıyor. "Sözleşmeliye kadro çıktı mı, taşerona kadro verildi mi? Sözleşmeli memura son durum nedir?" Taşerona kadro verildi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler? Taşerona kadro son durum nedir, 4A - 4B kimler kadroya girecek?

Sözleşmeli personel, kadro için Kabineden çıkacak kararı bekliyordu. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında açıklama yaptı. Sözleşmeliye ve taşerona kadroda sona gelindi! Peki, Taşerona kadro verildi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler? Taşerona kadro son durum nedir, 4A - 4B kimler kadroya girecek? İşte detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO AÇIKLAMASINI YAPTI

''Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli sorunu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.'' şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Kasım günkü Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada sözleşmeliye de kadro müjdesi verdi."(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor." şeklinde konuştu.