Fırtınalı Karadeniz kıyılarında geçen "Taşacak Bu Deniz", izleyiciyi duygusal bir girdabın içine çekiyor. Aşkın, ihanetin ve aile sırlarının iç içe geçtiği bu yapım, yalnızca dramatik öyküsüyle değil, doğanın tüm haşmetiyle sunulan sahneleriyle de dikkatleri üzerine topluyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor, gerçek bir hikâyeden mi uyarlanıyor ve hangi ailenin öyküsünü konu alıyor? İşte merak edilen ayrıntılar…

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin merkezinde, kuşaklar boyunca süregelen husumetleriyle tanınan iki güçlü aile yer alıyor: Furtunalar ve Koçariler. Furtuna ailesi, Esme karakteri üzerinden geleneklerine, sırlarına ve duygusal bağlarına sıkı sıkıya tutunurken; Koçariler ise Adil'in liderliğinde güç, hırs ve intikam duygularını temsil ediyor.

Bu iki aile arasındaki çatışmalar, yalnızca bireysel duyguların değil, geçmişten taşınan hesapların ve sosyal sınıf farklarının da yansıması olarak öne çıkıyor. Dizi, sadakat, ihanet ve kuşak çatışmalarını merkeze alarak derin bir aile dramı kuruyor.

Hikâyeye dahil olan Eleni karakteri, iki aile arasındaki kırılgan dengeyi sarsarak gizli kalmış sırların ortaya çıkmasına neden oluyor. Karadeniz'in sert doğasıyla paralellik gösteren bu anlatı, hem karakterlerin içsel fırtınalarını hem de iki aile arasındaki rekabeti etkileyici bir biçimde izleyiciye sunuyor.

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Taşacak Bu Deniz" dizisi, Karadeniz'in büyüleyici atmosferini ekrana taşımak amacıyla Trabzon ve çevresinde çekiliyor. Özellikle Sümela Manastırı çevresi, sahil kasabaları ve geleneksel mahalleler, dizinin doğal güzelliğini ve otantik havasını yansıtan başlıca mekanlar arasında yer alıyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın paylaştığı yapım, Karadeniz kültürünü, yaşam tarzını ve yöresel dokuyu en gerçekçi haliyle yansıtmayı amaçlıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez otururken, senaryoyu "Sen Anlat Karadeniz" ekibinden Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.

Trabzon'un tarihi atmosferi ve eşsiz doğası, dizide yalnızca bir arka plan değil; adeta hikâyenin bir parçası gibi kullanılıyor. Bu sayede "Taşacak Bu Deniz", hem güçlü karakterleriyle hem de Karadeniz'in hırçın ama büyüleyici ruhunu yansıtan sahneleriyle izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunuyor.