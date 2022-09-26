Taş kömür nerede çıkarılır? Taş kömür nerelerde kullanılır? Taş kömür maden midir?
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Dünyada zengin doğal taş oluşumları bulunuyor. Türkiye'de bu doğal maden ve taş oluşumuna sahiptir. Taş kömür nerede çıkarılır, kullanım alanları neresidir merak ediliyor. Taş kömür nerede çıkarılır? Taş kömür nerelerde kullanılır? Taş kömür maden midir? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Taş kömür nerede çıkarılır? Taş kömür nerelerde kullanılır? Taş kömür maden midir?
Türkiye jeopolitik açıdan önemli bir yere sahiptir. Madenler konusunda oldukça zengin bir altyapıya sahip olmakla birlikte, birçok maden yatağı bulunuyor. Taş kömür nereden çıkarılır ve Taş kömür nerelerde kullanılır merak ediliyor. Taş kömür maden midir ve Taş kömür kullanım alanları neresi soruları araştırılıyor. Taş kömür nerede çıkarılır? Taş kömür nerelerde kullanılır? Taş kömür maden midir? Detaylar haberimizdedir…
En çok rastlanan kömür çeşidi ise linyittir. Türkiye linyit bakımından toplam 15 milyar ton linyit rezervine sahiptir. Fakat bu rezervin %68'inin ısıl değeri az olduğundan, üretilen linyitler genellikle termik santrallerde kullanılır.
Çeşitli derinliklerdeki taşkömürü yatakları ile Karadeniz Ereğli havzası Türkiye'nin en önemli taş kömürü havzasıdır. Taşkömürü rezervi ise toplam 0,5 milyar tondur. Ayrıca her ne kadar kalori değeri düşük olsa da, elektrik enerjisi alanında Türkiye'nin en büyük linyit rezervi Afşin-Elbistan bölgesinde bulunmaktadır.
Türkiye'deki başlıca linyit yatakları
Afşin Elbistan AEL (Afşin Elbistan Linyitleri)
- Beypazarı,Nallıhan,Ankara
- Aşkale,Erzurum
- Çan,Çanakkale
- Yatağan,Muğla
- Alpu,Eskişehir
- Kangal,Sivas
- Malkara,Tekirdağ
- Beyşehir,Konya
- Karaisalı, Adana
- Merzifon ve Suluova
- Mengen, Bolu
- Kükürtlü
- Eynez, Soma ve Işıklar, Soma (Manisa)
- Uluçayır, Divriği (Sivas)
- Gülşehir
- Zonguldak
- Tunçbilek, Tavşanlı, Seyitömer (Kütahya) GLİ (Garp Linyitleri İşletmesi)
Kömür elektrik üretiminde, demir-çelik ve çimento imalatında, endüstriyel proseslerde buhar üretmek ve ısınma amacı ile kullanılır.
Taş kömürü: Demir-çelik ve kimya endüstrisinin enerji kaynağıdır. Isıtılarak kok kömürü şeklinde kullanılır.
Linyit: Koyu kahverengi ve kolaylıkla kırılabilen bir kömürdür. Isınmada, katran, akaryakıt, yağ, parafin, stearin ve asfalt elde edilirken kullanılır. Ayrıca kok üretiminde ve elektrik enerjisi üretim santrallerinde kullanılır.
Kok kömürü: Dökümhanelerdeki yüksek dereceli fırınlarda demir cevherinin eritilmesinde ve demirli alaşımlarda (kurşun ve çinko gibi), metal sanayii işlemlerinde ve kireç ile magnezyum oksit üretiminde kullanılır. Ayrıca evlerin ısıtılmasında ve sanayide kazan yakıtı olarak kullanılır.
Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli, karbon ve yanıcı gazlar bakımından zengin kayaçtır. taşkömürü torkugillerden oluşur. Kömür çoğunlukla diğer elementlerin değişken miktarlarda bulunmasıyla oluşur. Asıl bileşeni karbondur; bunun yanında değişken miktarda hidrojen, kükürt, oksijen ve azot içerir. Isı için yakılan bir fosil yakıt olan kömür dünyanın birincil enerjisinin yaklaşık dörtte birini ve elektriğinin beşte ikisini sağlar. Bazı demir ve çelik üretimi yapan işletmeler ve diğer endüstriyel faaliyetler kömürü yakar. Kömürün ekstraksiyonu ve kullanımı birçok erken ölüme ve çok fazla hastalığa neden olur. Kömür'den her yıl binlerce kişi erken ölüyor.
Dünyanın çoğu bölgesinde bulunan kömüre, yerin yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır. Kömür çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal dönüşüme uğraması sonucunda oluşan birçok madde içerir. Bu oluşum sürecine kömürleşme denir.