Dünyada zengin doğal taş oluşumları bulunuyor. Türkiye'de bu doğal maden ve taş oluşumuna sahiptir. Taş kömür nerede çıkarılır, kullanım alanları neresidir merak ediliyor. Taş kömür nerede çıkarılır? Taş kömür nerelerde kullanılır? Taş kömür maden midir? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Taş kömür nerede çıkarılır? Taş kömür nerelerde kullanılır? Taş kömür maden midir?

Türkiye jeopolitik açıdan önemli bir yere sahiptir. Madenler konusunda oldukça zengin bir altyapıya sahip olmakla birlikte, birçok maden yatağı bulunuyor. Taş kömür nereden çıkarılır ve Taş kömür nerelerde kullanılır merak ediliyor. Taş kömür maden midir ve Taş kömür kullanım alanları neresi soruları araştırılıyor. Taş kömür nerede çıkarılır? Taş kömür nerelerde kullanılır? Taş kömür maden midir? Detaylar haberimizdedir…

TAŞ KÖMÜR NEREDE ÇIKARILIR?

En çok rastlanan kömür çeşidi ise linyittir. Türkiye linyit bakımından toplam 15 milyar ton linyit rezervine sahiptir. Fakat bu rezervin %68'inin ısıl değeri az olduğundan, üretilen linyitler genellikle termik santrallerde kullanılır.

Çeşitli derinliklerdeki taşkömürü yatakları ile Karadeniz Ereğli havzası Türkiye'nin en önemli taş kömürü havzasıdır. Taşkömürü rezervi ise toplam 0,5 milyar tondur. Ayrıca her ne kadar kalori değeri düşük olsa da, elektrik enerjisi alanında Türkiye'nin en büyük linyit rezervi Afşin-Elbistan bölgesinde bulunmaktadır.

Türkiye'deki başlıca linyit yatakları

Afşin Elbistan AEL (Afşin Elbistan Linyitleri)

Beypazarı,Nallıhan,Ankara

Aşkale,Erzurum

Çan,Çanakkale

Yatağan,Muğla

Alpu,Eskişehir

Kangal,Sivas

Malkara,Tekirdağ

Beyşehir,Konya

Karaisalı, Adana

Merzifon ve Suluova

Mengen, Bolu

Kükürtlü

Eynez, Soma ve Işıklar, Soma (Manisa)

Uluçayır, Divriği (Sivas)

Gülşehir

Zonguldak

Tunçbilek, Tavşanlı, Seyitömer (Kütahya) GLİ (Garp Linyitleri İşletmesi)

TAŞ KÖMÜR NERELERDE KULLANILIR?

Kömür elektrik üretiminde, demir-çelik ve çimento imala­tında, endüstriyel proseslerde buhar üretmek ve ısınma ama­cı ile kullanılır.

Taş kömürü: Demir-çelik ve kimya endüstrisinin enerji kaynağıdır. Isıtılarak kok kömürü şeklinde kullanılır.

Linyit: Koyu kahverengi ve kolaylıkla kırılabilen bir kömür­dür. Isınmada, katran, akaryakıt, yağ, parafin, stearin ve asfalt elde edilirken kullanılır. Ayrıca kok üretiminde ve elektrik ener­jisi üretim santrallerinde kullanılır.

Kok kömürü: Dökümhanelerdeki yüksek dereceli fırın­larda demir cevherinin eritilmesinde ve demirli alaşımlarda (kurşun ve çinko gibi), metal sanayii işlemlerinde ve kireç ile magnezyum oksit üretiminde kullanılır. Ayrıca evlerin ısıtılma­sında ve sanayide kazan yakıtı olarak kullanılır.

TAŞ KÖMÜR MADEN MİDİR?

Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli, karbon ve yanıcı gazlar bakımından zengin kayaçtır. taşkömürü torkugillerden oluşur. Kömür çoğunlukla diğer elementlerin değişken miktarlarda bulunmasıyla oluşur. Asıl bileşeni karbondur; bunun yanında değişken miktarda hidrojen, kükürt, oksijen ve azot içerir. Isı için yakılan bir fosil yakıt olan kömür dünyanın birincil enerjisinin yaklaşık dörtte birini ve elektriğinin beşte ikisini sağlar. Bazı demir ve çelik üretimi yapan işletmeler ve diğer endüstriyel faaliyetler kömürü yakar. Kömürün ekstraksiyonu ve kullanımı birçok erken ölüme ve çok fazla hastalığa neden olur. Kömür'den her yıl binlerce kişi erken ölüyor.

Dünyanın çoğu bölgesinde bulunan kömüre, yerin yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır. Kömür çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal dönüşüme uğraması sonucunda oluşan birçok madde içerir. Bu oluşum sürecine kömürleşme denir.