Tarzan Rıfkı nerede çekildi, ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tarzan Rıfkı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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Bugün Show TV ekranlarında Tarzan Rıfkı filmi yayınlanacak. Film başlamadan önce izleyiciler, Tarzan Rıfkı nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Tarzan Rıfkı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tarzan Rıfkı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? merak etti. Peki, Tarzan Rıfkı nerede çekiliyor? Tarzan Rıfkı filmi ne zaman çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? İşte detaylar...
Tarzan Rıfkı, Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı bir Türk filmidir. Tarzan Rıfkı nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Tarzan Rıfkı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tarzan Rıfkı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
TARZAN RIFKI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Tarzan Rıfkı filmi bugün 22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 21:45 'de Show TV 'de yayınlanacak.
TARZAN RIFKI NEREDE ÇEKİLDİ?
Tarzan Rıfkı filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve semtlerinde gerçekleştirilmiştir.
TARZAN RIFKI HANGİ YIL ÇIKTI?
Tarzan Rıfkı, Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki sinema filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu oynamıştır.
TARZAN RIFKI KONUSU NE?
Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.
TARZAN RIFKI OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
Suna Yıldızoğlu - Melahat
Saadettin Erbil - Abdullah
Asuman Arsan - Manyak Rıfatın öldürdüğü kadın
Dinçer Çekmez - Zeki
Ece Berkant - Gül
Yadigar Ejder - Bitirim
Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü
Adem Taşay -
Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat
Coşkun Göğen - Abdullahın adamı
Ekrem Dümer - Polis müdürü
Demiray Erül - Komiser Asım.
Zeki Sezer - Kerpeten Hüsnünün adamı
Hakkı Kıvanç - Abdullahın adamı
Hayri Caner - iskelet