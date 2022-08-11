Tarte Tatin tarifi! 11 Ağustos Masterchef Tarte Tatin nasıl yapılır? Tarte Tatin tarifi! Tarte Tatin için gerekli malzemeler!

Masterchef 11 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Tarte Tatin yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Tarte Tatin nasıl yapılır? Tarte Tatin yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Tarte Tatin tatlı tarifi! Tarte Tatin nasıl yapılır? Tarte Tatin tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tarte Tatin tarifi oldu. Peki en güzel Tarte Tatin tatlı tarifi nasıldır? Tarte Tatin yemeği nasıl yapılır? Tarte Tatin için gerekli malzemeler nelerdir?

TARTE TATİN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamur:

2 su bardağı un

0,5 çay bardağı Dr. Oetker Pudra Şekeri

1 tutam tuz

1 poşet Dr. Oetker Şekerli Vanilin

125 g tereyağı (soğuk-küp şeklinde kesilmiş)

4 - 5 yemek kaşığı soğuk su

Karamel:

1,5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı krema

1 yemek kaşığı tereyağı

Dolgu:

4 - 5 adet kırmızı elma (orta boy)

Kalıp:

Pişirme kalıbı (Ø 26 cm)

TARTE TATİN NASIL YAPILIR?

Öncelikle elmaları soyup 4 parçaya ayırıyoruz ve çekirdeklerini alıyoruz. Su ve şekeri derin bir tava içerisine alın. Üzerine tereyağını ilave ediyoruz. Orta ateşte kaynayan bu karışım, karamel rengini almaya başladığında dilimlediğiniz elmaları ekleyin. Elmalar yumuşayınca sosuyla birlikte tart kalıbının tabanına döküyoruz. Elmaları düzenli ve sık bir şekilde yerleştirmeye çalışın.

Akabinde oda sıcaklığında bekleyen ve çözülen milföyleri, unlanmış mutfak tezgahına alın ve yan yana diziyoruz. Milföyleri merdane yardımıyla yuvarlak bir şekilde açın ve tart kalıbından büyük olmasını sağlayın. Soğuyan elma dilimlerinin üzerine, açtığınız tart hamurunu yerleştirin. Dışarıda kalan kısımları, tart kalıbının taban kısmına doğru ittirin. Bu sayede sosun yüzeye çıkmasını önleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tartınızı 25-30 dakika kadar pişirin. Pişen tartı ters çevirerek servis tabağına alın ve dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.

NOT = Masterchef'te bu tatlının şeftali ile yapılması istendi. Elma ile de yapılabiliyor.