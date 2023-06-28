Tarsus'ta Otoyolda Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
C.E. idaresindeki 31 AKD 448 plakalı otomobilin motor kısmında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Otomobil