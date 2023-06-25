Üye Girişi
Haberler
Tarsus'ta Otoyolda Yangın Çıkan Otomobil Hasar Gördü

Tarsus'ta Otoyolda Yangın Çıkan Otomobil Hasar Gördü

Otomobil Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu. S.Ş.R. idaresindeki 01 AHN 454 plakalı otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

S.Ş.R. idaresindeki 01 AHN 454 plakalı otomobil, Adana- Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.

Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Otomobil

Pozantı Tarsus Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title