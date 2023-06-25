Tarsus'ta Otoyolda Yangın Çıkan Otomobil Hasar Gördü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu. S.Ş.R. idaresindeki 01 AHN 454 plakalı otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
S.Ş.R. idaresindeki 01 AHN 454 plakalı otomobil, Adana- Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.