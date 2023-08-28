Tarsus'ta drift atan sürücü trafiği kesti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sürücü, drift atarak trafiği kesince cep telefonuyla görüntülendi. Kaçan araç sürücüsü aranıyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde drift atıp trafiği kesen otomobil sürücüsü cep telefonuyla görüntülendi. Kaçan araç sürücüsü aranıyor.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Donuktaş Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Bir sürücü, cadde üzerinde otomobiliyle drift attı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, drift yapan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Sürücünün drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)