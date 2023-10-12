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Tarsus Lahmacun tarifi! MasterChef Tarsus Lahmacun nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en güzel Tarsus Lahmacun'u hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Akdeniz mutfağı lezzetleri arasında yer alan Tarsus Lahmacun, ağızda dağılan kıvamıyla özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tarsus Lahmacun nedir ve nasıl yapılır? İşte, MasterChef'te yapılan ve evde klasik Tarsus Lahmacun yapımına dair tüm detaylar.