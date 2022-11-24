Tarsus il olacak mı? Mersin'in Tarsus ilçesi il mi olacak 2023? Tarsus nerenin ilçesi? Hangi ilçeler il olacak?
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ORC Araştırma'nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Pösteki, yaptığı paylaşımda 'seçime kadar il olması beklenen ilçeler' diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı. Bu ilçeler arasında Tarsus da yer alıyor. Peki, Tarsus il olacak mı? Mersin'in Tarsus ilçesi il mi olacak 2023? Tarsus nerenin ilçesi? Hangi ilçeler il olacak?
ORC Araştırma'nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'seçime kadar il olması beklenen ilçeler' diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı. Bu paylaşımın ardından vatandaşlar "Tarsus il olacak mı? Mersin'in Tarsus ilçesi il mi olacak 2023?" diye araştırıyor. Peki, Tarsus il olacak mı? Mersin'in Tarsus ilçesi il mi olacak 2023? Tarsus nerenin ilçesi? Hangi ilçeler il olacak? İşte detaylar haberimizde...
TARSUS İL OLACAK MI 2023?
ORC Araştırma'nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 81 olan il sayısının 93'e çıkabileceğini söyledi. Kısa sürede açıklamasıyla büyük yankı uyandıran Pösteki, ayrıca il olmasını bekledikleri 12 ilin adını ve nüfus sayısını da takipçileriyle paylaştı.
İşte o ilçeler:
Aydın - Nazilli: 160.581
Muğla - Bodrum: 187.284
Mersin - Tarsus: 347.314
Şırnak - Silopi: 141.621
Bursa - İnegöl: 286.848
Balıkesir - Bandırma: 161.894
Adana - Ceyhan: 159.955
Ankara - Polatlı: 127.526
Hakkari - Yüksekova: 119.194
Konya - Ereğli: 149.333
Antalya - Alanya: 350.636
Tekirdağ - Çorlu: 284.907