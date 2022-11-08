Tarsus'ta tüm Türkiye'yi meraklandıran bir dönemin en ünlü olayıyla ilgili iki arkeoloğun sözleri gündem oldu. Sosyal medyada Tarsus'da yer alan gizemli geçit hakkında yapılan paylaşımların ardından kullanıcılar, kazıda neler bulunduğunu araştırmaya başladı. Peki, Tarsus gizemli geçit nedir? Tarsus kazıda ne bulundu? Tarsus gizemli geçit nerede? İşte detaylar...

Türkiye'de bir döneme damga vuran en önemli olaylardan biri de Tarsus kazısı oldu.2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı, o dönem tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Sosyal medyada Tarsus'ta yer alan gizemli geçit hakkında yapılan paylaşımların ardından kullanıcılar, kazıda neler bulunduğunu araştırmaya başladı. Tarsus'da yapılan kazıda neler bulunduğu merak konusu oldu. Peki, Tarsus gizemli geçit nedir? Tarsus kazıda ne bulundu? Tarsus gizemli geçit nerede? Detaylar haberimizde...

TARSUS GİZEMLİ GEÇİT NEDİR?

Tarsus'ta tüm Türkiye'yi meraklandıran bir dönemin en ünlü olayıyla ilgili iki arkeoloğun sözleri gündem oldu. Arkeologlar, 12 yıl önce aynı eve giren 15 kişinin geri dönmediğini ve evin altında gizli bir geçit olduğunu iddia etti.

TARSUS KAZIDA NE BULUNDU?

Tarsus'ta 2016 yılında yapılan kazı hakkında yapılan yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Kazıda yer alan arkeologların, "Başka boyuta açılan gizli geçit var" sözleri sonrasında Tarsus kazısında ne bulunduğu merak konusu oldu. 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı, o dönem tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Kazının bitmesinin ardından ne bulunduğu ise gizli kaldı.