Tarsus Belediyesi Kent Meydanı Projesi

Tarsus Belediyesi, Kent Meydanı Projesi'ni tamamlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. Arkeopark niteliği taşıyan meydanın tamamlanmasıyla gerek Tarsus'ta yaşayan gerekse Tarsus'u ziyaret edenlere, şehrin çok katmanlı zenginliğini gözlemleyebilecekleri, keyifle vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı sunulacak. Tarsus'ta atıl durumda olan Caminur Mahallesi'nde 260 ada 21 parseli kaplayan alan, (eski Vuslat Düğün Salonu'nun alanı) Tarsus Belediyesi tarafından Kent Meydanı'na dönüştürülüyor. İçerisinde Roma İmparatorluğu dönemine ait mimari yapı unsurları ve milattan sonra (MS) erken 2. yüzyıl ve geç 3. yüzyıla ait Gladyatör Mozaiği de başta olmak üzere birçok önemli taşınmaz kültür varlığı, kent meydanı alanında sergilenip korunacak. Meydanın tamamlanmasıyla birlikte kenti ziyaret eden turistlerin vakit geçirebileceği önemli bir turizm alanı yaratılmış olacak.