Tarsus Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Oluşturdu

Tarsus Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Tarsus Fotoğrafçılar Derneği ve Tarsus Kent Konseyi iş birliği ile 'Her Yerdeyiz' adlı fotoğraf sergisi ve farkındalık söyleşisi gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, konuşmacılar kadına yönelik şiddetin çeşitli boyutlarına dikkat çekti.

Tarsus Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Tarsus Fotoğrafçılar Derneği ve Tarsus Kent Konseyi iş birliği ile 'Her Yerdeyiz' adlı fotoğraf sergisi ve farkındalık söyleşisi gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, konuşmacılar kadına yönelik şiddetin çeşitli boyutlarına dikkat çekti.

Tarsus Belediyesi, 'Her Yerdeyiz' adlı fotoğraf sergisi ve farkındalık söyleşisiyle kadına şiddete karşı toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Avukat Ferda Aras, şiddetin geniş bir yelpazede ortaya çıkabileceğini belirterek,"İstisnasız hepimiz farkında olmadan mutlaka bir şiddete maruz kalmışızdır. Kadına yönelik şiddet kadının fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel olan hareketlerdir. Neler olabilir, doğacak kız çocuğunun cinsiyeti nedeniyle aile ve yakın çevrede iyi karşılanmaması, okula gönderilmeme, fiziksel ve cinsel zorbalıklara maruz kalma, tehdit, çalışma yaşamanı engelleme, iş yaşamında düşük ücretle çalıştırma gibi yüzlerce şey söyleyebiliriz" dedi. Aras, kadına yönelik şiddetin birçok formunu örnekleyerek, toplumda bu konuda bilincin artması gerektiğine vurgu yaptı.

"DÜNYADA HER YIL 1.6 MİLYON İNSAN ŞİDDET NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR"

Kadına Şiddete Hayır'ın duygusal boyutuna değinen Uzman Psikolog Merve Tokgöz "Dünyada her yıl 1.6 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Şiddet kadınlarda, çocuklarda, palyatif bakım gösteren yaşlı birey ve göçmenlerde daha çok ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda yönelik bir araştırmada en fazla sözel şiddetin yüzde 53 oranında olduğunu görüyoruz. Sosyo demokratik değişkenler bizim hayatımızda önemli durumda çıkıyor. Bunun sebebi de aile içi eğitimin evlilik danışmanlığının olmaması, yanlış eş seçimleri" diye ifade etti.