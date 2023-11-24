Tarsus Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri Düzenliyor

Tarsus Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bir dizi farkındalık etkinliği gerçekleştirecek. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumda farkındalık yaratmasını umut ediyor, kadına yönelik şiddeti kınıyor ve şiddetin tamamen ortadan kalktığı, barış, huzur ve mutluluğun hakim olduğu daha güzel bir dünya diliyorum, farkındalık etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir" dedi.

Tarsus Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenliyor. 25 Kasım 2023 Cumartesi saat 11.00 ile 15.00 arasında Yarenlik Alanında bilgilendirme stantları kurulacak, ardından 13.00 ve 17.00 arasında Tarsus Kent Konseyi Fuaye Salonu'nda 'Her Yerdeyiz' Fotoğraf Sergisi gerçekleştirilecek. 13.00'te şiddet ve hukuk konularında Av Ferda Aras tarafından söyleşi düzenlenecek. Kadına yönelik şiddetin duygusal süreci Uzman Psikolog Merve Tokgöz tarafından anlatılacak. Şöyleşi etkinlikleri Tarsus Kent Konseyi Güner Yüksek Baykal Toplantı Salonu'nda yapılacak.

BAŞKAN BOZDOĞAN'DAN 25 KASIM MESAJI

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere tüm halkı davet ederek, bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, küresel bir sorun olup, mevcut ilerlemelere rağmen hala varlığını sürdürmektedir. Fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, toplumun her kesimini etkileyen bir gerçektir.

Toplumsal bir sorun olan kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele için erken yaşlardan itibaren verilecek iyi bir eğitim ile bireylerin bilinçlenmesi sağlanmalı, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili sosyal projeler hayata geçirilmeli, kadını korumaya yönelik kamu hizmetleri güçlendirilmeli ve çözüm sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Kadınların değer görmedikleri, ayrımcılığa uğradıkları ve hatta şiddet ve istismara maruz kaldıkları bir ortamda toplumun barış, huzur ve refahından söz edilemez. Kadına yönelik şiddet doğrudan veya dolaylı olarak toplumun tamamını etkilemektedir.

Tarsus Belediyesi olarak, şiddete maruz kalan kadınların yanındayız ve destekçileriyiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumda farkındalık yaratmasını umut ediyor, kadına yönelik şiddeti kınıyor ve şiddetin tamamen ortadan kalktığı, barış, huzur ve mutluluğun hakim olduğu daha güzel bir dünya diliyorum, farkındalık etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir."