Tarsus Belediye Başkanı: Tarsus doğal güzellikleriyle büyüleyici bir şehir

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un doğal güzellikleri, zengin mutfağı, sanatı ve kültürüyle büyüleyici bir şehir olduğunu belirtti. Ayrıca, Tarsus'un tarihi mirasının korunması ve tanıtılması için çalışmalar yürüttüklerini ve şehrin gastronomi turizmi potansiyelinin önemine değindiklerini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un adeta bir cennet olduğunu belirterek, "Tarsus doğal güzellikleriyle, zengin mutfağıyla, sanatıyla kültürüyle, on bin yıllık tarihiyle büyüleyici bir şehir" dedi.

Bozdoğan, katıldığı bir televizyon programında, ilçenin tarihi, sanatı ve gerçekleştirilen projeleri hakkında bilgiler verdi. Tarsus Şelalesinde gerçekleşen yayında Başkan Bozdoğan, Tarsus'un göz kamaştıran güzelliklerini izleyicilerle paylaştı. Program boyunca Başkan Bozdoğan, Tarsus'un tarihi dokusunun derinliklerine inerek izleyicilere bilgiler sunarken, şehrin ünlü yazarları ve sanatçıları hakkında da keyifli anekdotlar paylaştı. Bozdoğan, Tarsus'un edebiyat ve sanat alanındaki zengin geçmişine vurgu yaparak, şehrin bu alanda yetiştirdiği önemli isimlere duyduğu gururu ifade etti. Tarsus'un bir hazine ve açık hava müzesi olduğunu belirten Bozdoğan, aynı zamanda şehirde bulunan Kleopatra ve Taşkuyu Mağarası, St. Paul gibi tarihi ve mimari eserlere de dikkat çekerek, ilçenin tarihi mirasının korunması ve tanıtılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Tarsus'un mutfak kültürü de programda ele alındı. Başkan Bozdoğan, Tarsus'un eşsiz lezzetlerini anlatırken, şehrin yöresel yemekleri ve tatlıları hakkında bilgiler verdi. Tarsus'un zengin mutfağına özgü yemeklerin yanı sıra, misafirperverliklerinin de ün saldığını söyleyen Bozdoğan, şehrin gastronomi turizmi potansiyelinin önemine değindi.

"Tarsus, göz kamaştıran doğal güzelliklere ev sahipliği yapmaktadır"

Tarsus'un adeta bir cennet olduğunu ifade eden Bozdoğan, "Tarsus doğal güzellikleriyle, zengin mutfağıyla, sanatıyla kültürüyle, on bin yıllık tarihiyle büyüleyici bir şehir. Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu topraklarda birçok tarihi eser ve kalıntı bulunuyor. Tarsus Luvilerden Asurlara, Hititlere ve Helenistik dönemdeki Romalılara kadar medeniyetin izlerini taşıyor. St. Paul Kilisesinin eşsiz mimarisi, Kleopatra Kapısının heybeti ve Tarsus Müzesinin zengin koleksiyonu, tarihi merak eden ziyaretçilerimiz için gerçek bir hazinedir. Doğaseverler için Tarsus, göz kamaştıran doğal güzelliklere ev sahipliği yapmaktadır. Gözlükule Tepesinin muhteşem manzarası, Tarsus Şelalesinin serin suları ve Berdan Nehrinin huzur veren atmosferi, doğa ile iç içe bir deneyim sunmaktadır. Doğal güzellikleriyle de Tarsus, büyüleyici bir şehir" diye konuştu.

"Bizler bu değerleri korumak ve tanıtmak için çalışıyoruz"

Tarsus'un kültür sanat şehri ve zengin bir mutfağa sahip olduğunu dile getiren Başkan Bozdoğan, "Tarsus aynı zamanda bir kültür ve sanat şehri olarak da öne çıkıyor. Birçok önemli yazar, şair ve sanatçı bu topraklarda yetişmiş ve eserlerini burada ortaya koymuştur. Onların emekleri, Tarsus'un kültürel mirasının önemli bir parçasıdır ve bizler de bu değerleri korumak ve tanıtmak için çalışmaktayız. Geçmişten bugüne uzanan bu zengin mirasın yanı sıra, Tarsus'un lezzetli mutfağı da ayrı bir övgüyü hak ediyor. Yöresel yemeklerimiz ve tatlılarımız, misafirperver Tarsus halkının özgün damak tadını yansıtıyor. Gastronomi turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahibiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN