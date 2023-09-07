31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, il ve ilçelerin belediye başkan seçimi için sandığa gidildi. Bu kapsamda Tarsus'da görev yapmakta olan belediye başkanı araştırılıyor. Peki, Tarsus belediye başkanı hangi partiden? Mersin Tarsus Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

Tarsus belediye başkanı hangi partiden? Sorusu, 2019 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçları ile birlikte arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 2019 Mersin Yerel Seçimleri doğrultusunda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçelerin belediye başkanları için oy kullanıldı. Peki, Tarsus belediye başkanı hangi partiden? Mersin Tarsus Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

TARSUS BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Mersin Tarsus ilçesi seçim sonuçlarına göre aday yarışında CHP'den Haluk Bozdoğan %48,36'lık bir oy oranı ile birlikte Tarsus belediye başkanı olmaya hak kazanmıştır. Aday yarışında sırası ile takip eden isimler, MHP'den Şevket Can, İyi Parti'den Esin Erkoç, DP'den Abdullah Kemal Aker ve Saadet Partisinden Halil İbrahim Oğul oldu. Düzenlenen aday yarışına göre CHP'den Haluk Bozdoğan Tarsus belediye başkanı oldu.

HALUK BOZDOĞAN KİMDİR?

Haluk Bozdoğan 1 Ağustos 1963 Tarsus doğumludur. Dumlupınar İlkokulu ve Kasım Ekenler Ortaokulu'da okudu. Tarsus Lisesi'den mezun oldu. 1981'de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 1983'te üniversite sınavı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 1984'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçerek eğitimini burada tamamladı ve 27 Haziran 1987'de mezun oldu.

Haluk Bozdoğan, 1987-1989 yılları arasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde göreve başladı. 1989'da Tarsus Çamlıyayla Sağlık Ocağı'da, 1999-2000 arasında Çamalan Sağlık Ocağı'da görev yaptı. 2001-2011 yılları arasında Kütahya Şaphane İlçesi Sağlık Ocağı, Özel Bahşiş Sağlık Ocağı ve Fahrettin Paşa Mahallesi 8 Nolu Sağlık Ocağı, 2 Nolu Demirkapı Sağlık Ocağı ve Emekliler Cemiyeti Sağlık Ocağı doktorluğu görevinde bulunan Bozdoğan, aynı yıllarda Tarsus Askerlik Şubesi, Adliye ve cezaevi hekimliği yaptı.

Bugüne kadar, Kardiyoloji, Netroloji, Dâhiliye, Üroloji, Hipertansiyon, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları 184 seminer sertifikası bulunan Bozdoğan, İnsan Kaynakları ile Halkla İlişkiler Uzmanlığı kurslarını bitirdi ve İş Yeri Hekimliği, Spor Hekimliği, Turizm Hekimliği sertifikalarına sahiptir. Tabipler Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Halk Derneği, Barış Derneği üyesi olan Bozdoğan, evlidir. Haluk Bozdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Mersin Tarsus İlçesi Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.