Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra Bir Peri Masalı dizisinde başrolü oynayan Taro Emir Tekin, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sevenlerinin yakından takip ettiği ilişkisi ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Taro Emir Tekin Sofia ayrıldı mı? Taro Emir Tekin sevgilisi kim?

Final yapan Bir Peri Masalı dizisinde başrol oynayan Taro Emir Tekin'in uzun süredir aşk yaşadığı Sofia ile ilişkisinin detayları merak ediliyor. Ayrılık iddialarının ardından konuşan Taro Emir Tekin'in yanıtı ise merak edildi. Sevenleri arama motorlarında Taro Emir Tekin Sofia ayrıldı mı? Taro Emir Tekin sevgilisi kim? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde...

TARO EMİR TEKİN SOFİA AYRILDI MI?

Final yapan Bir Peri Masalı dizisinde başrol oynayan Taro Emir Tekin, uzun süredir aşk yaşadığı Sofia ile yollarını ayırdı. Önceki akşam basın mensuplarıyla sohbet eden başarılı oyuncu, "Ayrılık doğru, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" dedi. Ünlü çiftin geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Önceki akşam bir mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Şevval Sam, oğlunun ayrılık kararıyla ilgili "Kendi kararları ben bir şey diyemem. Bence ona da çok üstelemeyin bu konuyu" demişti. Önceki akşam Taksim'de görüntülenen Taro Emir Tekin ise ayrılık iddiasını doğrulayarak "Evet, ayrılık doğru. Ama ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Annem de çok güzel özetlemiş konuyu aslında. Ortak kararımız diyebilirim" şeklinde konuştu.