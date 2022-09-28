Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında? Taro Emir Tekin oynadığı diziler, nereli? Taro Emir Tekin hayatı ve biyografisi!
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Bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecek Bir Peri Masalı dizisinde oynayacak olan Taro Emir Tekin'in hayatı araştırılıyor. Daha önce Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Tekin bu akam Bir Peri Masalı dizisinde oynayacak. Peki, Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında? Taro Emir Tekin oynadığı diziler, nereli? Taro Emir Tekin hayatı ve biyografisi nedir?
Sadakatsiz dizisinde Selçuk rolüyle tanınan Şevval Şam'ın oğlu Taro Emir Tekin'in hayatı araştırılıyor. Peki, Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında? Taro Emir Tekin oynadığı diziler, nereli? Taro Emir Tekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
EMİR TARO TEKİN KİMDİR?
Emir Tarık Tekin, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tarık Emir Tekin şuanda 25 yaşındadır. Emir Taro Tekin, Metin Tekin ve Şevval Sam'ın oğullarıdır.
Uzun yıllar yurt dışında yaşayan Taro Emir, Oxford'dan drama eğitimi almış ve3 yıl boyunca Amerika'da yaşamıştır. Amerika'da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Taro Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelmiştir.
Can Evrenol'un dikkat çeken Çıplak dizisinin ilk sezonunun sonlarına Bulut rolüyle katılan Emir Taro Tekin, oyunculuğu ve tarzıyla dikkat çekmiştir. Şimdilerde Çıplak 2. sezon için için hazırlanan Taro Emir, aynı zamanda Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat vermektedir.
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