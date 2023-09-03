Halka arz takip eden vatandaşlar Tarkim halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Türkiye'nin ilk internet bebek ürünleri satış sayfası olarak bilinen Tarkim halka arzı gündemdeki yerini aldı. Peki, Tarkim hangi bankalarda var? Tarkim halka arz hangi bankalarda bulunuyor? Tarkim halka arzı nereden alınır?

Tarkim hangi bankalarda var? Sorusu, halka arza katılmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Ö Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzını onayladı. Peki, Tarkim hangi bankalarda var? Tarkim halka arz hangi bankalarda bulunuyor? Tarkim halka arzı nereden alınır?

TARKİM HANGİ BANKALARDA VAR?

Tarkim halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile yapılacaktır. Halka arza tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanabilecektir.

TARKİM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Tarkim Bitki Koruma'nın 3 – 4 Eylül tarihleri arasında halka arz edilmesi bekleniyor. Tarkim Bitki Koruma'nın onaylı izahnamesine göre Tarkim halka arzı katılım endeksi şartlarını sağlamamaktadır. Helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olmayabileceği değerlendirilmektedir.