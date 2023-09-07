TARKİM HALKA ARZ SONUÇLARI! Tarkim halka arz ne zaman işlem görecek? Tarkim halka arz kaç lot verir?
TARKİM'in halka arz sonuçları araştırılmaktadır. Yatırımcılar, halka arzın ne zaman işleme gireceğini merak ediyor. Peki, Tarkim halka arz ne zaman işlem görecek? Tarkim halka arz kaç lot verir? İşte detaylar...
Tarkim Bitki Koruma 3 – 4 Eylül tarihleri arasında halka arz edilmiştir. Vatandaşlar tarafından Tarkim ne zaman işlem görecek araştırılmaktadır. Tarkim halka arza kaç kişi katıldı merak konusu oldu. Halka arz tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tarkim halka arz ne zaman işlem görecek? Tarkim halka arz kaç lot verir? Detaylar haberimizde...
Tarkim Bitki 107,50 TL'den halka arz olmuştur.
Tarkim Bitki şirketi 5,000,000 lot veriyor.
Tarkim halka arz sonuçlarının 6 – 8 eylül tarihleri arasında katılımcılara açıklanacağı öngörülmektedir.