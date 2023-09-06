Halka arz takip eden vatandaşlar Tarkim halka arzı ile birlikte süreci yakından takip ediyor ve konu hakkındaki araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, TARKİM halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? TARKİM halka arz ne zaman piyasada işlem görecek?

TARKİM halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, yapılacak olan güncel halka arzlara katılan yatırımcılar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Halka arza katılan kişi sayısı ve işlem zamanı bu nedenle sorgulatılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzını onayladı. Peki, TARKİM halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? TARKİM halka arz ne zaman piyasada işlem görecek?

TARKİM HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarkim Bitki halka arzın bugün borsada işlem görmesi bekleniyor. Buna göre 6 – 8 eylül tarihleri arasında TARKİM halka arz sonuçlarının katılımcılara açıklanacağı öngörülmekte.Tarkim Bitki Koruma'nın 3 – 4 Eylül tarihleri arasında halka arz edilmesi bekleniyor. Tarkim Bitki Koruma'nın onaylı izahnamesine göre Tarkim halka arzı katılım endeksi şartlarını sağlamamaktadır. Helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olmayabileceği değerlendirilmektedir.

TARKİM BİTKİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Tarkim Bitki, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

TARKİM BİTKİ HİSSE FİYATI NE?

Tarkim Bitki 107,50 TL'den halka arz olacak.

TARKİM BİTKİ HALKA HİSSE KODU NE?

Tarkim Bitki hisse kodu #TARKM olarak belirlendi.

TARKİM BİTKİ KAÇ LOT VERİYOR?

Tarkim Bitki şirketi 5,000,000 lot veriyor.