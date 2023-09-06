TARKİM halka arz kaç lot düşer? Sorusu, bugün sonuçlanacak olan TARKİM halka arz talep toplamaların ardından arama motorları üzerinde araştırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzını onayladı. Peki, TARKİM halka arz kaç lot düşer? TARKİM halka arz kaç lot dağıtılıyor, bir kişiye kaç lot düşecek?

TARKİM HALKA ARZ KAÇ LOT DÜŞER?

Tarkim Bitki şirketi 5,000,000 lot veriyor. Tarkim halka arzı aynı zamanda eşit dağıtım yöntemine göre pay edilecek. Buna göre Tarkim Bitki hisse kodu #TARKM ile 107,50 TL'den olmak üzere Tarkim halka arzına ilgili bankalardan katılınabilir.

TARKİM BİTKİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Tarkim Bitki, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

TARKİM BİTKİ HİSSE FİYATI NE?

Tarkim Bitki 107,50 TL'den halka arz olacak.