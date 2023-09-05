Tarkim Bitki halka arz kaç lot verir? Oransal mı, eşit mi? Ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Tarkim halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tarkim halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise Tarkim Bitki halka arz kaç lot verir? Oransal mı, eşit mi? Ne zaman işlem görecek? soruları aratıldı.