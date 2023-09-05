Tarkim Bitki halka arz kaç lot verir? Oransal mı, eşit mi? Ne zaman işlem görecek?
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Tarkim Bitki, halka arz tarihi 5-6 Eylül olarak belirlendi.
Tarkim Bitki, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Tarkim Bitki halka arzın bugün borsada işlem görmesi bekleniyor.
Tarkim Bitki 107,50 TL'den halka arz olacak.
Tarkim Bitki hisse kodu #TARKM olarak belirlendi.
Tarkim Bitki şirketi 5,000,000 lot veriyor.