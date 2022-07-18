Yayınlanmış bireysel 5 kitabı, ortak yazarlarla 6 kitabı, yayın koordinatörlüğünü yaptığı 5 kitabı ve çalışma hayatını ilgilendiren yayınlanmış raporları vardır. Yeni Şafak Düşünce Günlüğü ve Star Açık Görüş'te yazmaya devam eden Tarkan Zengin kimdir? Tarkan Zengin kaç yaşında, nereli? Tarkan Zengin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TARKAN ZENGİN KİMDİR?

1975 yılında Erzurum'da doğdu. İlköğrenimini Erzurum Rüştüpaşa İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Erzurum Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde Çalışma Psikolojisi alanında "Yüksek Lisans" yaptı. Halen Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Doktora çalışmasını sürdürmektedir.

1996–1999 yılları arasında Tes-İş'de (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) Uzman olarak çalıştı. 2000-2007 Türk Harb-İş Sendikasında Eğitim Dairesi Müdürlüğü yaptı. 2007-2015 Bem-Bir-Sen'de Genel Başkan Danışmanlığı yaptı. 2010-2012 tarihleri arasında Türkiye Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2016-2018 Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. Halen Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısıdır. 2011'de yeniden başladığı Türk Harb-İş Sendikasında Eğitim Müdürlüğü görevini halen yürütmektedir.

Birçok ulusal ve uluslararası projede Koordinatör, Moderatör ve Eğitimci olarak çalıştı. TBMM Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılması ve Çözüm Önerilerinin Ortaya Konulmasına Araştırma Komisyonunda" Danışman olarak görev yaptı. İşçi işveren ilişkileri, Endüstri ilişkileri, sosyal politika, çalışma sosyolojisi, çalışma psikolojisi ve çalışma hayatını ilgilendiren konularda çok sayıda yayımlanmış makalesi vardır. Yayınlanmış bireysel 5 kitabı, ortak yazarlarla 6 kitabı, yayın koordinatörlüğünü yaptığı 5 kitabı ve çalışma hayatını ilgilendiren yayınlanmış raporları vardır. Yeni Şafak Düşünce Günlüğü ve Star Açık Görüş'te yazmaya devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.