Yolla sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Megastar Tarkan'ın Yolla isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Tarkan'ın yolla şarkısının sözleri ne? İşte, Tarkan - Yolla şarkı sözleri! Tarkan - Yolla sözleri!

Tarkan Yolla şarkı sözleri! Yolla sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Megastar Tarkan'ın Yolla isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Tarkan'ın yolla şarkısının sözleri ne? İşte, Tarkan - Yolla şarkı sözleri! Tarkan - Yolla sözleri haberimizde...

TARKAN - YOLLA SÖZLERİ

Bi de baktım ki o da ne?

Sürü sürü bi sürü çile

Toplanmış geliyorlar

Güle oynaya yönüme

Hani sözdü! Bundan böyle

Gülecektin yüzüme

Yazıklar olsun sana

Çelmeni taktın ya yine

Ooooooooooooof

İçime içime ata ata

Pat diye patlayacağım valla

Ooooooooooooof

Bu gidişle sonunda

Salacağım aklı çayıra

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Vur ya lafı mı olur vur ya

Düşene bi de sen vur ya

Ne de olsa

Sabır taşıyım ya ben

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Vur ya lafı mı olur vur ya

Düşene bi de sen vur ya

Ne de olsa

Sabır taşıyım ya ben

Bendeki de can

İnsanım en nihayetinde

Tut çek elimden

Ümidim uçurumun eşiğinde

Ooooooooooooof

İçime içime ata ata

Pat diye patlayacağım valla

Ooooooooooooof

Bu gidişle sonunda

Salacağım aklı çayıra

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Vur ya lafı mı olur vur ya

Düşene bi de sen vur ya

Ne de olsa

Sabır taşıyım ya ben

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Vur ya lafı mı olur vur ya

Düşene bi de sen vur ya

Ne de olsa

Sabır taşıyım ya ben

Ah benim şu bağrı yanık kalbim

Bi türlü gün yüzü göremedi

Feleğin elinde oyuncak garibim

Bi türlü saadet ne bilemedi

Ah benim şu bağrı yanık kalbim

Bi türlü gün yüzü göremedi

Feleğin elinde oyuncak garibim

Bi türlü saadet ne bilemedi

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Vur ya lafı mı olur vur ya

Düşene bi de sen vur ya

Ne de olsa

Sabır taşıyım ya ben

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Vur ya lafı mı olur vur ya

Düşene bi de sen vur ya

Ne de olsa

Sabır taşıyım ya ben

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Vur ya lafı mı olur vur ya

Düşene bi de sen vur ya

Ne de olsa

Sabır taşıyım ya ben

Yolla