Tarkan - Yolla şarkı sözleri! Tarkan - Yolla sözleri!
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Yolla sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Megastar Tarkan'ın Yolla isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Tarkan'ın yolla şarkısının sözleri ne? İşte, Tarkan - Yolla şarkı sözleri! Tarkan - Yolla sözleri!
Tarkan Yolla şarkı sözleri! Yolla sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Megastar Tarkan'ın Yolla isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Tarkan'ın yolla şarkısının sözleri ne? İşte, Tarkan - Yolla şarkı sözleri! Tarkan - Yolla sözleri haberimizde...
TARKAN - YOLLA SÖZLERİ
Bi de baktım ki o da ne?
Sürü sürü bi sürü çile
Toplanmış geliyorlar
Güle oynaya yönüme
Hani sözdü! Bundan böyle
Gülecektin yüzüme
Yazıklar olsun sana
Çelmeni taktın ya yine
Ooooooooooooof
İçime içime ata ata
Pat diye patlayacağım valla
Ooooooooooooof
Bu gidişle sonunda
Salacağım aklı çayıra
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
Bendeki de can
İnsanım en nihayetinde
Tut çek elimden
Ümidim uçurumun eşiğinde
Ooooooooooooof
İçime içime ata ata
Pat diye patlayacağım valla
Ooooooooooooof
Bu gidişle sonunda
Salacağım aklı çayıra
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
Ah benim şu bağrı yanık kalbim
Bi türlü gün yüzü göremedi
Feleğin elinde oyuncak garibim
Bi türlü saadet ne bilemedi
Ah benim şu bağrı yanık kalbim
Bi türlü gün yüzü göremedi
Feleğin elinde oyuncak garibim
Bi türlü saadet ne bilemedi
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya lafı mı olur vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
Yolla